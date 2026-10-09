Santa Isabel: El 51.4% de las viviendas todavía depende de garrafas

Los resultados del Censo Santa Isabel 2025 muestran que el acceso a los servicios básicos presenta niveles elevados en algunos rubros, pero también brechas que todavía afectan a una parte significativa de los hogares. Uno de los principales datos es que el 51,4% de las viviendas utiliza gas envasado, mientras que el 45,3% cuenta con conexión a la red de gas natural.

La información forma parte del capítulo dedicado a vivienda y servicios de la proyección estadística elaborada a partir del relevamiento local. Allí también aparecen indicadores vinculados con la provisión de agua, conectividad, condiciones sanitarias, tenencia de las propiedades y calidad habitacional.

Más de la mitad utiliza gas envasado

La proyección estima que unas 950 viviendas dependen de garrafas, frente a 838 que disponen de gas natural. El informe identifica la ampliación de la red como una de las intervenciones de infraestructura con mayor potencial para reducir costos y simplificar el abastecimiento de los hogares.

En materia de agua, la cobertura es considerablemente mayor. El 74,5% de las viviendas se abastece mediante la red cooperativa, mientras que el 26,6% utiliza bomba eléctrica y el 1,8% bomba manual. Algunas de estas modalidades pueden coexistir como sistemas complementarios.

Sin embargo, otro indicador marca una carencia más específica: el 4,6% tiene cañería de agua únicamente fuera de la vivienda, lo que implica que no dispone de una instalación interna completa.

Casi dos de cada diez hogares no tienen Internet

La conectividad aparece como otro de los puntos relevados. El 81,3% de las viviendas tiene acceso a Internet, mientras que el 18,7% permanece sin conexión. En valores proyectados, serían alrededor de 346 hogares.

La cobertura de telefonía celular alcanza al 89,1%, aunque un 10,9% de las viviendas aparece sin conectividad móvil. El estudio relaciona estas brechas no solamente con el acceso a la información, sino también con la educación, los trámites digitales y las oportunidades laborales.

Una de cada cinco viviendas no tiene agua caliente en el baño

Dentro de las condiciones sanitarias, el déficit más extendido es la ausencia de agua caliente en el baño. El 19,1% de las viviendas dispone solamente de agua fría, lo que representa una proyección de 353 hogares.

También se detectó que un 6,6% no cuenta con desagüe de cocina, un 4,6% carece de desagüe adecuado en el baño y un 4,3% no tiene lavamanos. Los casos más severos son proporcionalmente menores: el 0,5% aparece sin baño instalado y el 0,2% utiliza letrina sin inodoro.

El informe plantea que, aunque estos últimos casos representan una pequeña parte del total, constituyen situaciones que requieren una atención más focalizada por su impacto directo sobre las condiciones de salubridad de las familias.

Más del 15% tiene una situación de tenencia irregular o intermedia

La seguridad jurídica sobre la vivienda es otro de los aspectos analizados. El 56,6% cuenta con escritura a nombre de su ocupante, mientras que el 15,8% alquila.

Entre las situaciones que requieren algún grado de regularización aparecen un 6,5% de viviendas sin documentación o con ocupación de hecho, un 5,6% con boleto de compraventa y un 2,9% con escritura en trámite. El documento estima que, sumadas las distintas situaciones, más del 15% de las familias atraviesa alguna condición de tenencia irregular o intermedia.

También se identificaron 58 viviendas proyectadas bajo comodatos comunales otorgados antes de 2021, un universo que el informe considera susceptible de procesos de regularización dominial.

El 17,6% tiene contrapiso sin terminar

En cuanto a las condiciones constructivas, el 17,6% de las viviendas presenta contrapiso sin terminación, lo que constituye la principal situación de mejoramiento habitacional detectada en esta categoría.

Los casos de mayor precariedad estructural son considerablemente menores: el 0,4% presenta piso de tierra, otro 0,4% paredes de chapa y un porcentaje similar paredes de madera. Por otra parte, el 58,7% posee techo de chapa, aunque el propio informe aclara que se trata de un material ampliamente utilizado en la región y que no constituye por sí mismo un indicador de precariedad.

El relevamiento también detectó un 3,7% de viviendas con hacinamiento, definido como hogares con una sola habitación para dormir y más de dos personas, mientras que el 4,2% alberga a más de cinco integrantes.

Una radiografía para orientar las obras

Como en los capítulos anteriores del Censo Santa Isabel 2025, las cantidades absolutas corresponden a una proyección realizada sobre una estimación de 1.849 viviendas, a partir de las 854 efectivamente relevadas. Los porcentajes mantienen las proporciones observadas durante el trabajo de campo.

El diagnóstico permite así identificar una combinación de fortalezas y brechas. Mientras la mayoría de los hogares cuenta con agua, conectividad y condiciones habitacionales consolidadas, persisten desafíos relacionados con la extensión del gas natural, la conectividad digital, el mejoramiento de viviendas, las instalaciones sanitarias y la regularización dominial.

Resultados del Censo Santa Isabel 2025

PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2026