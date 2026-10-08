Venado Tuerto: Una ablación de órganos permitió a Santa Fe igualar el récord de 2025

El Hospital “Dr. Alejandro Gutiérrez” de Venado Tuerto fue escenario de un nuevo operativo de ablación de órganos que permitió a la provincia de Santa Fe alcanzar un registro histórico en materia de donación. Con el procedimiento concretado este jueves, el territorio santafesino llegó a 98 procesos de donación en lo que va de 2026, igualando en poco más de nueve meses la marca alcanzada durante todo 2025.

La intervención, desarrollada conjuntamente por profesionales del hospital venadense y del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), permitió obtener hígado, riñones y tejidos, posibilitando al menos tres trasplantes. Se trata de un nuevo aporte del sistema sanitario de Venado Tuerto a la red provincial de procuración de órganos.

Un nuevo operativo en el Hospital de Venado Tuerto

El procedimiento comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando se notificó la existencia de un potencial donante en el Hospital Alejandro Gutiérrez. A partir de esa comunicación, un equipo especializado de Cudaio se trasladó a Venado Tuerto para realizar las evaluaciones correspondientes y avanzar con el protocolo de donación.

Durante la jornada del jueves se completaron los estudios, la identificación de los posibles receptores y las tareas necesarias para concretar la ablación. El operativo requirió la coordinación de distintos equipos profesionales, tanto del establecimiento local como del organismo provincial encargado de gestionar los procesos de donación y trasplante.

El director del Hospital Alejandro Gutiérrez, Juan Ferrer, destacó especialmente el trabajo del personal sanitario y la importancia de haber concretado dos intervenciones de estas características en un período muy breve.

“Estamos muy orgullosos por haber concretado un nuevo proceso de ablación. Este es el segundo que realizamos en una semana, un hecho que reafirma nuestro compromiso como hospital promotor de la donación de órganos”, expresó Ferrer.

El directivo también subrayó que estos procedimientos requieren una importante coordinación entre profesionales de diferentes especialidades, además de dedicación y capacitación específica. En ese sentido, reconoció el compromiso del equipo del hospital venadense y agradeció el acompañamiento permanente de Cudaio.

Santa Fe igualó en octubre el récord de todo 2025

El operativo realizado en Venado Tuerto permitió que Santa Fe alcanzara los 98 procesos de donación de órganos, la misma cantidad registrada durante los doce meses de 2025, cuando la provincia había establecido su máximo histórico.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó la relevancia de alcanzar esa cifra antes de mediados de octubre y atribuyó los resultados al trabajo sostenido de los equipos sanitarios y al impulso de las políticas provinciales de donación.

“Alcanzar esta marca histórica cuando todavía no estamos a mediados de octubre refleja el compromiso marcado que tienen el gobernador, Maximiliano Pullaro, y nuestra ministra de Salud, Silvia Ciancio, para impulsar la donación de órganos”, señaló.

Andrada recordó además que durante 2025 Santa Fe concretó un procedimiento considerado histórico para la medicina de trasplantes en Latinoamérica: el primer proceso de donación en asistolia que permitió la ablación de un corazón en un adulto.

El papel de los hospitales regionales en la donación de órganos

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, Santa Fe se mantiene por segundo año consecutivo como la segunda jurisdicción del país en materia de donación de órganos, mientras que los resultados acumulados durante 2026 permiten anticipar la posibilidad de superar el récord anual anterior.

La directora de Cudaio remarcó que estos indicadores son consecuencia de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, los hospitales de mayor complejidad y los establecimientos de menor complejidad que forman parte de la red provincial de derivaciones.

En ese esquema, el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto vuelve a demostrar su participación en los procesos de procuración de órganos, mediante equipos capaces de intervenir en procedimientos que exigen coordinación institucional y una respuesta sanitaria especializada.

El segundo operativo realizado en una semana en el establecimiento venadense adquiere particular relevancia porque, además de contribuir a una estadística histórica para Santa Fe, representa nuevas posibilidades de trasplante para pacientes que aguardan un órgano.

Con este procedimiento, Venado Tuerto fue protagonista de un acontecimiento sanitario que permitió a la provincia igualar, cuando todavía restan casi tres meses para finalizar 2026, su mayor registro anual de donaciones.