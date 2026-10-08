Murphy y Sancti Spíritu: Viviendas, escuelas y producción en la agenda de la diputada Sofía Galnares

La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló una agenda de trabajo en Murphy y Sancti Spíritu, donde mantuvo encuentros con autoridades locales, recorrió una empresa vinculada al sector agropecuario y visitó obras de infraestructura habitacional y educativa. Las actividades estuvieron centradas en iniciativas productivas, gestión ambiental y proyectos que cuentan con financiamiento del Gobierno de Santa Fe.

La legisladora destacó la importancia de mantener un contacto permanente con los gobiernos locales y las instituciones para identificar necesidades y facilitar gestiones ante la administración provincial. En ese sentido, sostuvo que algunas problemáticas pueden resolverse desde las propias localidades, mientras que otras requieren la intervención y el acompañamiento de distintos organismos del Estado.

Murphy, entre la gestión ambiental y la producción agropecuaria

En Murphy, Galnares mantuvo una reunión con el intendente Ezequiel Rodríguez y la delegada regional del Ministerio de Desarrollo Humano, Mónica Nieto. Durante el encuentro abordaron cuestiones relacionadas con la gestión de residuos y analizaron diferentes iniciativas que se desarrollan en la localidad.

La agenda incluyó una visita a SynerCrops, empresa dedicada al desarrollo y fabricación de coadyuvantes y fertilizantes para el sector agropecuario, con presencia en distintos puntos del Cono Sur. La diputada fue recibida por su director y cofundador, Carlos Giovagnoli, quien cuenta con dos décadas de trayectoria en el rubro de insumos agropecuarios, y por Benjamín Giovagnoli.

Durante la recorrida, los representantes de la firma explicaron los procesos productivos orientados a disminuir el consumo de agua, reducir las emisiones de dióxido de carbono y evitar la utilización de reactivos tóxicos. También presentaron sistemas de fabricación diseñados para no generar residuos sólidos ni líquidos.

Galnares destacó la incorporación de tecnología y conocimiento en empresas del departamento General López y consideró necesario acompañar a los emprendimientos que generan actividad económica y empleo. Además, señaló que el contacto directo con el sector productivo permite conocer sus necesidades y evaluar posibles herramientas de apoyo.

Sancti Spíritu y una inversión de más de 450 millones de pesos en viviendas

La recorrida continuó en Sancti Spíritu, donde la diputada estuvo acompañada por el intendente Cristian Vincenti. Uno de los principales puntos de la agenda fue el complejo habitacional de ocho viviendas inaugurado el pasado 18 de septiembre, sobre calle Francia, entre Chaco y Córdoba.

El proyecto demandó una inversión provincial superior a los 450 millones de pesos y contempló no solamente la construcción de las unidades habitacionales, sino también la ejecución de infraestructura urbana necesaria para su funcionamiento.

Entre los trabajos realizados se encuentran cordón cuneta, alumbrado público, desagües pluviales, tendido de energía eléctrica y red de agua potable. La intervención permitió que ocho familias accedieran a sus viviendas mediante una iniciativa articulada entre el Gobierno provincial y la administración local.

Al referirse a esta obra, Galnares destacó la importancia de sostener políticas habitacionales en las localidades del interior y señaló que el acceso a una vivienda representa una respuesta concreta a una de las principales necesidades de las familias.

Obras en dos establecimientos educativos

La agenda en Sancti Spíritu también comprendió visitas a establecimientos educativos donde se ejecutan trabajos de infraestructura con recursos provinciales y aportes locales.

En la Escuela Nº 6079 “Marcos Sastre”, la legisladora y el intendente recorrieron las obras de construcción y renovación integral de la cocina escolar. La intervención se desarrolla mediante el Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Gobierno de Santa Fe, con aportes complementarios de la administración local a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

Los trabajos permitirán mejorar las condiciones edilicias y operativas del espacio destinado a la preparación de alimentos, una instalación fundamental para el funcionamiento del comedor escolar.

Posteriormente, visitaron la Escuela Fiscal Nº 587 “Domingo Faustino Sarmiento”, donde avanza la construcción de una nueva aula en el marco del programa provincial 1000 Aulas, destinado a ampliar la infraestructura educativa en distintos establecimientos santafesinos.

Articulación entre Provincia y gobiernos locales

Al finalizar las actividades, Galnares remarcó que el trabajo territorial permite establecer vínculos entre los gobiernos locales, las instituciones, el sector privado y los organismos provinciales, con el objetivo de canalizar necesidades y acompañar proyectos.

“Recorrer la provincia es la manera que tenemos de trabajar: estar cerca, hablar con quienes conocen cada realidad y acompañar las gestiones para que las respuestas lleguen”, expresó la legisladora.

La recorrida por Murphy y Sancti Spíritu reunió así distintas iniciativas vinculadas con producción, ambiente, acceso a la vivienda e infraestructura educativa, con proyectos en diferentes etapas de desarrollo y ejecución dentro del departamento General López.