Cierre de Enfermería: Goyechea dijo que Di Gregorio “no tuvo el coraje de contestar”

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, escaló el reclamo por la reapertura de la Escuela de Enfermería y envió cartas abiertas a la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y a cuatro diputados provinciales vinculados al departamento General López. También volvió a cuestionar a la senadora Leticia Di Gregorio por no haber respondido una presentación anterior y lanzó una dura frase: “La senadora no tuvo el coraje de contestar”.

El conflicto por el cierre de la carrera sumó así un nuevo capítulo este martes 6 de octubre. Las cartas fueron dirigidas a Ciancio y a los diputados Leonardo Calaianov, María Fernanda Castellani, Sofía Galnares y Rosana Bellatti, con una pregunta prácticamente idéntica para todos: “¿Qué hizo para evitar el cierre de nuestra Escuela de Enfermería y qué piensa hacer para lograr su reapertura?”.

Cinco cartas y un reclamo que sube de tono

Goyechea buscó trasladar el planteo a distintos niveles de representación política y reclamó conocer si existieron gestiones desde que se decidió interrumpir la formación. En las notas incluso dejó abierta la posibilidad de que hayan existido acciones que no fueron difundidas públicamente: “Quizás realizó gestiones que desconozco. Si fue así, le pido conocerlas”, expresó.

Pero el planteo no terminó allí. El jefe comunal pidió además que los funcionarios y legisladores definan públicamente si están dispuestos a gestionar ante el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro para conseguir la reapertura de la Escuela de Enfermería de María Teresa.

En el caso particular de Ciancio, Goyechea remarcó su conocimiento del departamento General López y de las dificultades que enfrentan quienes viven en pequeñas localidades cuando deben trasladarse para acceder a una carrera. El planteo busca colocar el tema no solamente dentro de la discusión educativa, sino también como una cuestión sanitaria y territorial.

El argumento de las mujeres que encontraron una salida laboral

Uno de los puntos centrales de las cartas es el impacto que, según Goyechea, tuvo la carrera en mujeres de distintas localidades del sur santafesino. Señaló que por sus aulas pasaron estudiantes de María Teresa, Villa Cañás, San Gregorio, Diego de Alvear, Elortondo, Christophersen y Santa Isabel, entre otros puntos de la región.

Además, sostuvo que el 100% de las egresadas fueron mujeres, muchas de ellas de 25, 30, 35 años o más, que encontraron una oportunidad de formación que anteriormente no habían podido concretar por cuestiones económicas, familiares o de distancia.

“Cerrar esta carrera fue cerrar una puerta al trabajo, a la autonomía económica y a la movilidad social”, sostuvo Goyechea, quien vinculó directamente la continuidad de la formación con el arraigo en las pequeñas localidades.

En ese sentido, planteó otros dos interrogantes dirigidos a los representantes provinciales: “¿Cómo se favorece el arraigo si se elimina la posibilidad de estudiar cerca de la familia? ¿Cómo se promueve el trabajo si se cierra una carrera que formaba profesionales que nuestra región necesita?”.

El dardo más fuerte fue para Di Gregorio

Las nuevas cartas recuperaron además un antecedente que elevó considerablemente el tono político del reclamo. El pasado 15 de septiembre, Goyechea había enviado una primera carta abierta a la senadora provincial Leticia Di Gregorio con preguntas similares sobre el futuro de la carrera.

Según afirmó ahora el presidente comunal, hasta este 6 de octubre no había obtenido respuesta. Y esta vez decidió remarcarlo públicamente.

“La senadora no tuvo el coraje de contestar. Quizás porque le cuesta decir que no hizo nada”, afirmó. Inmediatamente agregó que, si efectivamente existieron gestiones, Di Gregorio todavía tiene la posibilidad de explicarlas públicamente.

“Su silencio, hasta hoy, nos deja sin una respuesta y sin saber qué está dispuesta a hacer para recuperar la carrera”, sostuvo Goyechea en uno de los pasajes más duros de las presentaciones.

“No le estoy pidiendo un favor”

El cierre de las cartas resume el tono que tomó el reclamo. Goyechea pidió a los diputados que lleven el planteo a la Legislatura, reclamen explicaciones al Gobierno provincial y acompañen formalmente las gestiones para recuperar la formación de enfermería.

“No le estoy pidiendo un favor. Le estoy pidiendo compromiso con las mujeres y con los pueblos de nuestra región”, señaló antes de reiterar la pregunta que atraviesa las cinco presentaciones: “¿Qué hizo y qué va a hacer para lograr la reapertura de la Escuela de Enfermería de María Teresa?”.

Con este movimiento, el reclamo dejó de estar dirigido únicamente a una representante departamental y pasó a involucrar a la ministra de Salud y a cuatro diputados provinciales. Ahora, el eje quedará puesto en las respuestas que puedan dar los destinatarios y, principalmente, en si alguno de ellos toma públicamente el pedido de reapertura de la carrera.