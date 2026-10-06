Venado Tuerto: Clausuraron un almacén por graves irregularidades sanitarias

Un comercio ubicado en Cabral al 500 fue clausurado preventivamente luego de que una inspección detectara alimentos vencidos, productos con las fechas de caducidad borradas, viandas de origen desconocido y deficiencias en las condiciones de conservación e higiene.

La medida fue adoptada por la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, tras una inspección realizada en el establecimiento. Durante el procedimiento, el personal municipal también constató que el almacén no contaba con habilitación comercial, carnet de manipulación de alimentos ni control de plagas.

Entre las irregularidades consideradas de mayor gravedad se encontró una importante cantidad de productos vencidos y otros envases en los que las fechas de vencimiento habían sido borradas, situación que impedía determinar si los alimentos se encontraban en condiciones de ser comercializados.

Viandas de origen desconocido

Los inspectores también comprobaron que en el comercio se ofrecían viandas cuya procedencia no pudo determinarse y que, además, no se encontraban conservadas a la temperatura adecuada.

Estas condiciones de almacenamiento, junto con el resto de los incumplimientos detectados durante la inspección, fueron consideradas un potencial riesgo sanitario y derivaron en la clausura preventiva del establecimiento.

Riesgo de contaminación cruzada

Durante la revisión de las heladeras y freezers se detectó además carne cruda almacenada junto a alimentos listos para consumir, una práctica que puede generar contaminación cruzada. También se encontraron restos de suciedad en los equipos de refrigeración y productos alimenticios colocados directamente sobre el piso.

“Al revisar las heladeras, se encuentra contaminación cruzada, carne cruda con alimentos listos para consumo ubicados en el mismo lugar, restos de suciedad en heladeras, freezer y alimentos apoyados sobre el piso”, precisaron desde la Dirección de Seguridad Alimentaria.

Ante el conjunto de irregularidades sanitarias y administrativas constatadas, se labró el acta correspondiente y se dispuso la clausura preventiva del almacén, quedando el procedimiento sujeto a las actuaciones administrativas correspondientes.