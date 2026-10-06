Alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles 7 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo. Los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 60 milímetros y superar esos registros de manera puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 7 de octubre sobre una extensa franja del centro y noreste del país. De acuerdo con el mapa del organismo, la advertencia comprende todo el territorio santafesino y alcanza además diferentes sectores de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Mendoza.

Los fenómenos de mayor intensidad se esperan principalmente durante la tarde del miércoles, aunque en algunas zonas las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante la noche. La advertencia contempla la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos breves.

Lluvias de hasta 60 milímetros y posible granizo

Según el informe meteorológico, las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Uno de los puntos centrales de la alerta será el volumen de precipitaciones esperado durante el desarrollo de los núcleos más intensos.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes”, indicó el SMN. El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, aunque advierte que esas marcas podrían superarse de manera localizada. El mismo rango y las características del fenómeno aparecen en los avisos vigentes para distintas zonas alcanzadas por la alerta.

En el caso de Santa Fe, la advertencia alcanza a toda la provincia, por lo que tanto el sur santafesino como el centro y norte deberán permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas. El escenario previsto combina precipitaciones potencialmente intensas con tormentas eléctricas y ráfagas, especialmente durante las horas de la tarde.

Qué significa una alerta amarilla

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. El SMN recomienda mantenerse informado y seguir las actualizaciones oficiales, ya que la intensidad y ubicación concreta de las tormentas puede modificarse a medida que avance la jornada.

Entre las recomendaciones para este tipo de eventos, el organismo aconseja evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua, mantenerse alejado de árboles y postes eléctricos y prestar atención ante la posible caída de granizo. También se recomienda contar con una mochila de emergencias y seguir las indicaciones de las autoridades locales