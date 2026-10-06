Pullaro: “Somos el gobierno que más obra pública hizo en toda la provincia”

Lo dijo el gobernador al entregar un aporte reembolsable para que la Municipalidad de Santa Fe adquiera una planta asfáltica para reparación de calles, y otorgó una garantía de préstamo de más de 1.000 millones de pesos para la compra equipamiento ante la llegada de “El Niño”. Pullaro remarcó que el 75% de las obras que lleva adelante la Provincia “las hicimos con recursos propios” a partir de “lograr la eficiencia del Estado”.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmaron un convenio mediante el cual el Gobierno Provincial otorgó un aporte reembolsable de 510 millones de pesos para la adquisición de una Planta Asfáltica de Material en Frío para reparación de calles en la capital santafesina. Además, con el objetivo de atender situaciones generadas por la llegada de “El Niño”, Provincia concedió una garantía a la Municipalidad para un préstamo de 1.061.484.902,50 de pesos con el Banco de Santa Fe, para la compra de equipamiento para hacer frente a la emergencia hídrica.

Pullaro aseguró que a partir de la incorporación de la planta asfáltica, “estamos dando en el eje a uno de los problemas que tienen los santafesinos debido a la falta de mantenimiento en la ciudad durante mucho tiempo”, destacando “el impacto y la rapidez” que permitirá tener la planta en la fabricación de asfalto, para poder intervenir “muchas calles que no están en condiciones”. Y también valoró el trabajo en conjunto con el Municipio en obras de infraestructura a partir de la llegada del fenómeno de “El Niño”, puntualizando “la reconstrucción de la defensa para que no haya problemas si hay precipitaciones superiores a las normales”.

Obra pública récord

El gobernador destacó que, en un contexto económico adverso, su gestión llevó adelante obra pública en toda la provincia como nunca antes, mayoritariamente con recursos propios producto de la eficiencia en el manejo de los recursos.

Pullaro reconoció que el país atraviesa los años “más difíciles en materia económica”, y comparó la recaudación y la coparticipación del 2023 con este año: “Si hubiésemos mantenido las mismas variables, hoy la Provincia tendría en sus cuentas 746.000 millones de pesos más”.

Aún en ese contexto, afirmó que su gobierno es el que hizo “más obras públicas en la historia de la provincia, en estos tres años”, de las cuales “el 75% las hicimos con recursos propios” a partir de “lograr la eficiencia del Estado”, aseguró y reconoció que el desafío es “priorizar gastos, administrar con eficiencia y mantener políticas contracíclicas mientras esperamos una recuperación económica”.

Señaló que “la economía es cíclica siempre. En algún momento, las variables macroeconómicas se van a acomodar y la Argentina va a empezar a crecer, y cuando la Argentina empiece a crecer, la Provincia de Santa Fe va a estar muy, pero muy preparada para todo lo que viene”.

También apuntó que “los desafíos son los mismos: seguir manteniendo el ritmo de obra pública para que no caiga el empleo, para que no caiga el derrame de la economía y aplicar políticas contracíclicas. Y y con los datos que le estoy dando, indudablemente, hay que ser muy eficiente y cuidar mucho el gasto. Como nos gusta decir en el gobierno provincial: ser honesto es fácil, porque con no robar te alcanza. Lo difícil es ser eficiente cuando vos tenés que priorizar permanentemente”, razonó.