Santa Isabel: El 30.8% tiene empleo informal y el 21.5% se declara desocupado

El mercado laboral aparece como uno de los puntos sensibles que dejó el Censo Santa Isabel 2025. De acuerdo con los resultados difundidos en la proyección estadística 2026, el empleo informal alcanza al 30,8%, prácticamente el mismo nivel que el empleo formal, que representa el 30,5%. Al mismo tiempo, el 21,5% se declaró desocupado, un indicador que el propio informe advierte que no debe confundirse con la tasa oficial de desempleo.

Los datos corresponden al capítulo dedicado a trabajo y situación laboral, que analiza la ocupación principal declarada por la población de 14 años o más. Para esta variable, el documento trabaja con una base proyectada equivalente a 3.391 personas y distingue entre empleo registrado, trabajo no registrado, cuentapropismo, jornaleros, jubilados, tareas del hogar y otras modalidades laborales.

La informalidad prácticamente iguala al empleo registrado

Al agrupar las diferentes categorías, el informe estima 1.035 personas con empleo formal, equivalentes al 30,5%, y 1.044 dentro del empleo informal, un 30,8%. En la primera categoría se incluyen trabajadores registrados, independientes registrados y patrones o empleadores; mientras que entre los informales aparecen asalariados no registrados, trabajadores independientes sin registración, jornaleros, trabajo familiar y cooperativo.

La diferencia entre ambos grupos es mínima: apenas tres décimas porcentuales. El diagnóstico señala que esa situación refleja un mercado laboral con un importante nivel de precariedad, debido a que una proporción significativa de trabajadores desarrolla sus actividades sin registración, aportes previsionales o cobertura frente a riesgos laborales.

Cuando se observan las categorías individualmente, el 18,7% corresponde a empleados formales registrados y el 14,1% a empleados informales. A estos últimos se agregan un 10,8% de trabajadores independientes registrados y un 7,5% de independientes no registrados, además de un 7% de jornaleros. Las jubilaciones y retiros representan el 12,6%, mientras que las tareas reproductivas o del hogar alcanzan el 2,5% y el pluriempleo el 2,1%.

También aparecen porcentajes menores correspondientes al trabajo familiar, con un 2%; patrones o empleadores, con un 1%; y trabajo cooperativo, con un 0,1%. En conjunto, la radiografía muestra una estructura laboral diversificada, aunque con una presencia muy significativa de modalidades de trabajo sin registración.

El 21,5% se declaró desocupado

Otro de los datos destacados es que 730 personas dentro de la proyección, equivalentes al 21,5%, aparecen bajo la categoría “desocupado/a”. Sin embargo, el informe introduce una aclaración metodológica indispensable: ese porcentaje surge de la situación que declaró cada persona durante el relevamiento y no equivale a una tasa de desempleo calculada con la metodología utilizada por los organismos estadísticos oficiales.

La tasa de desocupación oficial se calcula sobre la Población Económicamente Activa y contempla criterios específicos sobre búsqueda y disponibilidad para trabajar. Por esa razón, el 21,5% obtenido por el censo local debe interpretarse como un indicador de situación laboral autodeclarada, y no como una comparación directa con las tasas de desempleo provinciales o nacionales.

Aun con esa salvedad, el informe considera relevante la magnitud del dato y plantea que, junto con el nivel de informalidad, configura uno de los principales desafíos del diagnóstico social. Entre las conclusiones del capítulo se señala la necesidad de fortalecer la generación de empleo registrado y las estrategias de formalización dentro de la agenda de desarrollo económico local.

Una proyección basada en el relevamiento de 2025

Como ocurre con el resto de los resultados difundidos, las cantidades absolutas deben interpretarse como estimaciones y no como personas efectivamente censadas en esos números. El relevamiento original alcanzó a 2.217 personas y 854 viviendas, mientras que posteriormente se proyectaron los porcentajes obtenidos sobre una población estimada de 4.800 habitantes.

Para realizar esa proyección se aplicó un factor estadístico de 2,1651, manteniendo las proporciones observadas en el relevamiento original. El propio documento reconoce que se trata de una aproximación y que los valores podrían variar si la población no relevada tuviera características laborales diferentes de las encontradas entre quienes participaron del censo.

La fotografía que surge del capítulo laboral deja, de todos modos, dos indicadores centrales para la planificación local: prácticamente hay la misma proporción de empleo informal que de empleo formal y más de una quinta parte de la población analizada se declaró sin trabajo, dos variables que el informe ubica entre las problemáticas que requieren seguimiento y políticas específicas.

Resultados del Censo Santa Isabel 2025

PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2026