Teodelina: Evadieron a la Policía y terminaron contra el enrejado de una vivienda

Dos personas que circulaban en una motocicleta sufrieron lesiones leves durante la madrugada en Teodelina, luego de intentar eludir a efectivos policiales y terminar impactando contra el enrejado de una vivienda. Ambos fueron trasladados posteriormente a la Comisaría 7ª y quedaron vinculados a actuaciones por daño y resistencia a la autoridad.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 101 que alertó sobre la presencia de tres personas que presuntamente estaban provocando disturbios y daños en inmediaciones de la plaza, sobre calle Diego de Alvear. Ante el aviso, personal de la Comisaría 7ª se dirigió al sector para verificar lo ocurrido.

Al llegar, los efectivos observaron a un grupo de cinco personas que, al advertir la presencia policial, se retiraron del lugar a bordo de dos motocicletas. Una de ellas, una Motomel 110 en la que viajaban dos personas, fue seguida de manera controlada mientras los agentes impartían reiteradamente la voz de alto, que no fue acatada.

Durante el recorrido, el conductor realizó una maniobra, perdió el control del rodado, subió a la vereda y terminó chocando contra el enrejado de una vivienda. Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes debieron recibir asistencia y fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica.

Los profesionales constataron que ambos presentaban lesiones de carácter leve. Una vez finalizada la atención, fueron trasladados a la sede de la Comisaría 7ª junto con la motocicleta involucrada.

En la dependencia policial continuaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención por los hechos investigados, bajo las figuras de daño y resistencia a la autoridad.