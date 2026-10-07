Santa Isabel: Casi uno de cada cuatro habitantes tiene 60 años o más

Los resultados del Censo Santa Isabel 2025 muestran una estructura demográfica marcada por el peso creciente de los adultos mayores. Según la proyección realizada sobre una población estimada de 4.800 habitantes, el 22,3% tiene 60 años o más, mientras que niños y adolescentes de hasta 17 años representan el 26,6%. El informe interpreta esta composición como parte de un proceso de envejecimiento poblacional que plantea nuevos desafíos para las políticas de salud, cuidados y servicios sociales.

La edad promedio se ubica en 37,7 años, con una mediana de 37. La población se distribuye de manera relativamente equilibrada por sexo: las mujeres representan el 51,7%, los varones el 47,8% y un 0,5% corresponde a respuestas sin especificar. En valores proyectados, esto equivale a 2.483 mujeres, 2.295 varones y 22 personas dentro de la última categoría.

Los adultos de 30 a 59 años son el grupo mayoritario

El segmento más numeroso corresponde a las personas de entre 30 y 59 años, que concentran el 36,4% de la población, equivalente a una proyección de 1.745 habitantes. Le siguen los adultos mayores de 60 años, con el 22,3%, y los jóvenes de 18 a 29 años, que representan el 14,7%.

Dentro de los grupos más jóvenes, la primera infancia, de 0 a 4 años, representa el 4,3%; los niños de 5 a 12 años, el 13,7%; y los adolescentes de 13 a 17 años, el 8,6%. En conjunto, niños, niñas y adolescentes alcanzan el 26,6% de la población, unas 1.275 personas en la proyección utilizada por el estudio.

Esa distribución deja dos franjas con fuerte incidencia sobre las políticas públicas: por un lado, más de una cuarta parte de la población se encuentra en edades vinculadas con la infancia y adolescencia; por el otro, más de una quinta parte ya integra el grupo de adultos mayores. El documento señala que esta combinación genera demanda tanto de servicios educativos y recreativos como de infraestructura y políticas vinculadas con cuidados, salud y accesibilidad.

Más de mil personas tienen 60 años o más

En términos proyectados, unas 1.072 personas tienen 60 años o más, mientras que 803 habitantes, equivalentes al 16,7% del total, tienen 65 años o más. La dimensión de este grupo resulta especialmente significativa para una localidad de alrededor de 4.800 habitantes.

La pirámide poblacional incluida en el informe muestra una base relativamente angosta en los primeros tramos de edad y un ensanchamiento a partir de los 60 años, especialmente entre las mujeres. A partir de esa estructura, el documento caracteriza a la población como atravesando un proceso de envejecimiento, con una natalidad moderada y una mayor presencia relativa de edades avanzadas.

El diagnóstico plantea que esta evolución deberá ser contemplada en la planificación de mediano plazo, particularmente en áreas como atención sanitaria, accesibilidad, acompañamiento social y sistemas de cuidado. Al mismo tiempo, el peso del 26,6% correspondiente a menores de 18 años mantiene una demanda importante sobre educación, espacios recreativos y políticas destinadas a las familias.

Una población estimada en 4.800 habitantes

Las cifras absolutas difundidas forman parte de una proyección estadística elaborada a partir del Censo Santa Isabel 2025. El relevamiento efectivo alcanzó a 2.217 personas y 854 viviendas, mientras que posteriormente esa estructura fue proyectada sobre una población estimada de 4.800 habitantes.

Para realizar el cálculo se aplicó un factor de 2,1651 sobre las cantidades obtenidas originalmente, manteniendo los porcentajes observados durante el relevamiento. Por ese motivo, cifras como las 1.072 personas mayores de 60 años o los 1.275 niños y adolescentes deben entenderse como estimaciones y no como cantidades de personas relevadas directamente en esa magnitud.

El informe reconoce además que esta metodología tiene límites, ya que supone que la población no alcanzada por el relevamiento presenta características similares a quienes sí fueron censados. Aun así, los resultados permiten delinear una fotografía demográfica local y anticipar uno de los desafíos centrales para los próximos años: atender simultáneamente las necesidades de una población infantil todavía significativa y de un sector de adultos mayores que ya representa casi una cuarta parte de los habitantes.

Resultados del Censo Santa Isabel 2025

PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2026