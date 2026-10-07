Comenzó el asfaltado del acceso a San Francisco por la RP 7S

La obra que conectará a la localidad con Venado Tuerto ingresó en una etapa clave con el inicio de la colocación de asfalto. En paralelo continúan los movimientos de suelo, la construcción de alcantarillas y la preparación de la estructura de la futura calzada.

La pavimentación del acceso a San Francisco de Santa Fe comenzó esta semana sobre la Ruta Provincial 7S, luego de las pruebas realizadas durante los días previos. El avance marca uno de los momentos más importantes de una obra largamente esperada, destinada a terminar con la conexión de tierra que históricamente condicionó el ingreso y egreso de la localidad, especialmente durante jornadas de lluvia.

Los trabajos se desarrollan actualmente en distintos sectores de la traza. Además del asfaltado propiamente dicho, continúan las tareas de movimiento de suelo, conformación de terraplenes, construcción de alcantarillas y preparación de las diferentes capas estructurales que servirán de base para la futura calzada. Durante las últimas semanas también se avanzó sobre sectores que atraviesan campos, donde fue necesario acondicionar el terreno y realizar corrimientos de alambrados.

Una conexión directa con Venado Tuerto

El proyecto corresponde a la pavimentación de la Ruta Provincial 7S entre la Ruta Nacional 33, en Venado Tuerto, y San Francisco de Santa Fe. La traza proyectada supera los 20 kilómetros y comienza unos 100 metros después del cruce con la RN 33.

La futura calzada tendrá 7,30 metros de ancho, divididos en dos carriles de 3,65 metros, además de banquinas no pavimentadas de tres metros a cada lado. En los primeros 400 metros, dentro del área urbana de Venado Tuerto, el proyecto contempla características de avenida urbana antes de continuar con perfil rural hacia San Francisco.

El presidente comunal de San Francisco, Ignacio Freytes, destacó el avance alcanzado y señaló que actualmente pueden observarse distintos equipos trabajando simultáneamente en movimientos de suelo, terraplenes, alcantarillas y asfaltado. También remarcó la colaboración de productores rurales para facilitar el desarrollo de la nueva traza en los sectores afectados por la obra.

Una obra esperada durante años

La pavimentación resulta especialmente significativa para San Francisco, que hasta ahora permanecía como una de las localidades de la región sin conexión asfaltada directa. La nueva ruta permitirá mejorar la vinculación cotidiana con Venado Tuerto y facilitará además el movimiento de la producción agropecuaria de una amplia zona del departamento General López.

La obra fue licitada por el Gobierno de Santa Fe en 2025 con un plazo contractual de 18 meses. El proyecto contempla no solamente la construcción de la calzada, sino también trabajos hidráulicos y otras intervenciones complementarias necesarias para consolidar el corredor vial.

Con el inicio efectivo del asfaltado, la conexión entre San Francisco y Venado Tuerto comienza ahora a mostrar uno de sus avances más visibles, mientras los trabajos continúan simultáneamente sobre distintos puntos de la traza.