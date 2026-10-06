De cantar para Messi, Sergio Torres llega a Venado Tuerto en noviembre

El referente de la cumbia santafesina Sergio Torres será uno de los encargados del cierre musical de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina este martes en el estadio Monumental. Apenas un mes después, el cantante tendrá otra cita destacada en la provincia: el sábado 7 de noviembre encabezará una nueva edición de Keper Fest en Venado Tuerto.

La presencia de Torres en la histórica jornada del capitán argentino se confirmó durante las horas previas al encuentro ante Benín, luego de que trascendieran imágenes de la prueba de sonido realizada en el campo de juego de River. El cantante actuará junto a Darío Zanco, fundador e histórico acordeonista de Grupo Cali, en un espectáculo previsto para después del partido.

El show cerrará una noche especialmente preparada alrededor de la última presentación de Messi con la camiseta argentina ante el público del país. Antes están previstas las actuaciones de otros artistas y diferentes intervenciones dentro del Monumental, mientras que Torres y Zanco tendrán a su cargo el tramo final de la celebración.

Una relación que comenzó hace dos décadas

La elección de Sergio Torres tiene además una historia detrás. El músico, nacido en Santa Fe y estrechamente identificado con la cumbia santafesina, mantuvo durante años una relación cercana con el entorno de Messi y participó en celebraciones privadas del futbolista y su familia.

Según relató el propio cantante, el vínculo comenzó en 2006, cuando uno de los hermanos de Messi lo fue a buscar a Rosario para compartir una jornada en una quinta de Arroyo Seco. Desde entonces, su música quedó ligada a distintos momentos personales del capitán argentino.

Torres alcanzó gran popularidad como voz de Grupo Cali, una de las formaciones emblemáticas del género, antes de continuar su trayectoria como solista. Su repertorio romántico y tropical lo convirtió en una de las voces reconocibles de la cumbia santafesina y le permitió mantener una extensa carrera sobre los escenarios.

Un mes después estará en Keper Fest

Luego de su participación en el Monumental, Sergio Torres llegará a Venado Tuerto el sábado 7 de noviembre para ser uno de los principales protagonistas de Keper Fest.

La fiesta se realizará al aire libre en el predio ubicado en Circunvalación y Ruta Provincial 4S, con ingreso previsto desde las 23.30. La programación también contará con las presentaciones de Onda Sabanera y Ale Ceberio, conformando una propuesta con fuerte presencia de la música tropical.

De esta manera, Keper tendrá en su próxima edición a un artista que llegará a Venado Tuerto pocas semanas después de formar parte de una de las noches de mayor exposición de su carrera, acompañando musicalmente la despedida de Messi de la Selección argentina.

Dónde comprar las entradas anticipadas

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en distintos puntos de venta de Venado Tuerto: Boketto, Chile 25; Punto Cero, Avellaneda 460; Ohana Despensa, Falucho 8; Cultura Drugstore, Casey 502; Pago Chico, Ovidio Lagos 263; e Indumentaria BM, Chaco 595.

La nueva edición de Keper Fest será el sábado 7 de noviembre, con Sergio Torres, Onda Sabanera y Ale Ceberio como figuras anunciadas para una noche que comenzará a las 23.30.