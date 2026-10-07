Venado Tuerto: Más de 2.652 toneladas de residuos fueron recuperadas desde 2025

Desde enero de 2025 se recuperaron 2.652.701 kilos de materiales reciclables en Venado Tuerto, que fueron derivados a distintos destinos para su transformación y posterior aprovechamiento. El volumen equivale a más de 2.652 toneladas que lograron reinsertarse en diferentes circuitos en lugar de terminar en disposición final.

La cifra comprende los materiales recuperados durante 2025 y lo transcurrido de 2026 y refleja el impacto alcanzado por las distintas acciones orientadas a reducir progresivamente la cantidad de residuos que llegan al vertedero. Uno de los principales cambios fue la implementación, en febrero de 2025, de la recolección diferenciada en toda la ciudad, con días específicos para retirar los reciclables previamente separados en los hogares.

La directora de Ambiente, Juliana Santi, destacó que el volumen recuperado permite dimensionar la cantidad de materiales que pueden volver a utilizarse cuando existe un circuito organizado de separación, clasificación y recuperación. “Estamos hablando de más de 2.652 toneladas que fueron recuperadas y enviadas a distintos destinos para su transformación. Son materiales que vuelven a incorporarse a otros procesos y que evitamos que terminen en el basural o en el relleno sanitario”, señaló.

La separación domiciliaria, una etapa clave

La correcta disposición de los residuos en los hogares continúa siendo uno de los puntos centrales del sistema. Los materiales reciclables deben colocarse limpios y secos, ya que restos de alimentos u otros desechos pueden contaminarlos y reducir las posibilidades de que posteriormente sean aprovechados.

Entre los elementos que pueden separarse se encuentran plásticos, vidrios, metales, papel, cartón y telas, además de otros materiales que puedan ingresar al circuito de recuperación. La clasificación en origen permite mejorar la calidad de lo que llega a la planta y facilita las tareas posteriores de selección.

“Cada material que se separa correctamente tiene mayores posibilidades de ser recuperado. Por eso necesitamos sostener este trabajo desde los hogares y mejorar cada vez más la calidad de lo que llega para su clasificación”, explicó Santi.

Dos días por semana para sacar los reciclables

Actualmente, la recolección diferenciada se realiza los lunes y jueves, jornadas en las que los vecinos deben disponer únicamente los residuos reciclables limpios y secos. En paralelo, continúan disponibles las campanas distribuidas en distintos puntos de la ciudad para quienes quieran acercar este tipo de materiales.

El esquema forma parte de la estrategia denominada Objetivo Cierre Basural, que busca disminuir la cantidad de residuos enviados al vertedero mediante una mayor separación en origen y recuperación. Los más de 2,6 millones de kilos recuperados desde comienzos de 2025 muestran la magnitud que puede alcanzar el sistema cuando los materiales son correctamente separados y vuelven a incorporarse como recursos aprovechables.