Cinco nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto

Distintas empresas mantienen abiertas cinco oportunidades de trabajo en Venado Tuerto, con perfiles que abarcan construcción, mecánica, ventas, actividad agropecuaria y logística. Las postulaciones se realizan mediante correo electrónico, WhatsApp o plataformas de empleo, según cada convocatoria.

La nueva actualización de Dónde hay trabajo reúne propuestas para personas con experiencia en oficios, tareas rurales, actividad comercial y operaciones de depósito. Entre los puestos disponibles aparecen un armador de viviendas industrializadas, un empleado para taller mecánico de camiones, un vendedor de calle, un peón agropecuario y un operario de carga y descarga.

Armador de viviendas industrializadas

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas busca incorporar un Armador Oficial de Viviendas Industrializadas.

La búsqueda está dirigida a personas con amplia experiencia en armado de casas prefabricadas, disponibilidad para viajar y posibilidad de trabajar full time. También se solicitan referencias comprobables y se valorará especialmente contar con movilidad propia.

Los interesados pueden enviar su currículum a rrhh@viviendastecnohouse.com.ar.

Supervisor/a Comercial Zonal

La cadena Muy Barato busca incorporar un Supervisor/a Comercial Zonal con residencia en Venado Tuerto. La posición tendrá a su cargo la supervisión comercial de al menos seis tiendas, el seguimiento de resultados, auditorías periódicas, organización de tareas, acompañamiento de equipos y control del cumplimiento de procesos comerciales y administrativos.

Entre los requisitos excluyentes se encuentran residir en Venado Tuerto, contar con carnet de conducir vigente y disponibilidad full time para viajar por distintas provincias del país. Además, se solicita un mínimo de dos años de experiencia en supervisión comercial, preferentemente en retail, junto con capacidad de liderazgo y conducción de equipos.

La propuesta es 100% presencial, con jornada de lunes a viernes de 7 a 16, capacitación constante, estabilidad laboral, sueldo competitivo, premios por cumplimiento de objetivos y beneficios.

Los interesados pueden enviar su CV a rrhh@muybaratomayorista.com.ar, indicando en el asunto “Supervisor Zona”.

Vendedor de calle para multinacional

Otra de las búsquedas está orientada a un vendedor de calle, cuya tarea estará vinculada con el desarrollo comercial, atención de clientes activos y potenciales y generación de nuevas oportunidades de venta.

Entre los requisitos se solicita experiencia previa en ventas, disponibilidad full time, secundario completo y movilidad propia. Para el puesto se requiere automóvil modelo 2015 en adelante, mientras que se valoran conocimientos relacionados con los sectores industrial, construcción o automotor.

La propuesta incluye sueldo básico más comisiones y beneficios vinculados con la utilización del vehículo.

Postularse aquí

Peón General Agropecuario

Para el sector rural se busca un Peón General Agropecuario para desempeñarse en un establecimiento ubicado en la zona.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en tareas generales de campo y manejo de tractor. Entre las actividades previstas se encuentran trabajos de desmalezado, realización y movimiento de rollos, embolsado y colaboración en distintas labores propias del establecimiento.

Se busca un perfil con experiencia previa en establecimientos agropecuarios, responsabilidad, predisposición y capacidad para realizar diferentes tareas.

Postularse aquí

Operario de carga y descarga

Finalmente, se encuentra activa una búsqueda para incorporar un operario de carga y descarga para trabajar en una empresa de logística de Venado Tuerto.

El puesto requiere experiencia previa en tareas similares, capacidad para trabajar en equipo y resolución ágil de las actividades propias del sector. También se solicita secundario completo.

La contratación prevista es para jornada completa y las tareas estarán vinculadas principalmente con el movimiento y manipulación de mercadería.

Postularse aquí