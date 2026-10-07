Venado Tuerto: Piden siete años de prisión para dos acusados de asaltar y herir a un hombre de 75 años

El fiscal Iván Gastón Raposo solicitó siete años de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno de los dos acusados por un violento robo cometido contra un hombre de 75 años en su vivienda de Venado Tuerto. Los imputados, identificados por sus iniciales como L.M. y A.E., están acusados de robo calificado por el uso de arma blanca.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de abril de 2026, en una vivienda ubicada en calle Ayacucho al 1300. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los acusados habrían actuado junto con un tercer hombre cuya identidad todavía no pudo ser determinada.

Según la acusación, una mujer llamó a la víctima por su nombre para lograr que abriera la puerta de la casa. En ese momento, uno de los agresores le habría dado un golpe de puño en el rostro y utilizado un cuchillo para provocarle cortes en el cuello, con el objetivo de reducir su capacidad de resistencia.

Durante el ataque, los asaltantes se apoderaron de aproximadamente 30.000 pesos y luego escaparon del lugar. Los pedidos de auxilio del hombre fueron escuchados por una vecina, quien dio aviso a la Policía. La víctima recibió asistencia de un servicio de emergencias y posteriormente fue trasladada para recibir atención médica.

La investigación fue dirigida por el fiscal Iván Raposo e incluyó declaraciones de la víctima y de distintos testigos, además de diligencias realizadas por personal de la Comisaría 12 y el análisis de registros audiovisuales por parte de la Policía de Investigaciones.

Las imágenes obtenidas de cámaras particulares y del Centro de Monitoreo Municipal permitieron reconstruir los movimientos de un grupo de tres personas en las inmediaciones de la vivienda. Los investigadores también realizaron comparaciones de características físicas y de vestimenta para avanzar en la identificación de los sospechosos.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía promovió la apertura del juicio oral y público contra L.M. y A.E. y formuló el pedido de siete años de prisión efectiva para cada uno por robo calificado por el uso de arma blanca.

La pena solicitada constituye la pretensión del Ministerio Público de la Acusación. La responsabilidad penal de los acusados y la eventual condena deberán ser determinadas por el tribunal que intervenga en el juicio.