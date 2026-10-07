Venado Tuerto: Tres disparos en la cabeza y uno en el abdomen, a juicio

Este martes 13 de octubre comenzará en Venado Tuerto el juicio oral contra M.O.H., acusado de intentar matar a C.A.S. mediante cuatro disparos de arma de fuego. El fiscal Iván Gastón Raposo, quien estuvo a cargo de la investigación y formuló la acusación, solicitará seis años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

El hecho que llegará a debate ocurrió el 3 de diciembre de 2020, alrededor de la 1.20, en inmediaciones del domicilio de la víctima, ubicado en calle Salvadores al 100. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el imputado efectuó cuatro disparos contra C.A.S.: tres proyectiles impactaron en la cabeza y otro en el abdomen.

Para el Ministerio Público de la Acusación, la conducta desplegada estuvo dirigida a provocar la muerte de la víctima, resultado que finalmente no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad del atacante. Por ese motivo, M.O.H. fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Herido de gravedad y trasladado al hospital

Luego del ataque, C.A.S. logró buscar ayuda en viviendas de familiares y señaló al presunto autor de los disparos. Personal policial acudió al lugar y posteriormente un servicio de emergencias trasladó al hombre al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto.

Los informes médicos incorporados a la investigación constataron la presencia de proyectiles alojados en la región facial y una lesión abdominal que produjo afectación hepática. Debido a la gravedad del cuadro, la víctima debió ser sometida a una cirugía de urgencia y permaneció internada en terapia intensiva.

Las pruebas que presentará la Fiscalía

Durante la investigación encabezada por Raposo se incorporaron la declaración de la víctima, testimonios vinculados con los pedidos de auxilio posteriores al ataque, documentación médica, actuaciones policiales y distintas pericias realizadas durante el proceso.

Entre los elementos que formarán parte del debate se encuentra un análisis pericial que arrojó resultados positivos para nitritos compatibles con pólvora deflagrada en muestras obtenidas de ambas manos del acusado y de su pantalón.

La Fiscalía también impulsó allanamientos y otras diligencias con participación de personal policial y de la Agencia de Investigación Criminal. Los resultados de esos procedimientos integran la prueba ofrecida para ser producida durante las audiencias.

Con el inicio del juicio oral, Raposo expondrá ante el tribunal la evidencia reunida durante la investigación y sostendrá el pedido de seis años de prisión efectiva. Serán los jueces quienes, luego de escuchar a las partes y analizar las pruebas producidas durante el debate, deberán resolver si M.O.H. es penalmente responsable del ataque ocurrido en diciembre de 2020.