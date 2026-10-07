Venado Tuerto: Municiones y un mensaje intimidatorio en la ventana de una mujer de 73 años

Un hombre fue imputado por amenazas calificadas luego de que una mujer de 73 años encontrara en la ventana de su vivienda una bolsa con dos municiones y una nota intimidatoria. La Justicia dispuso restricciones de acercamiento, rondas policiales y un botón antipánico para proteger a la víctima y su familia.

El episodio ocurrió el pasado 3 de octubre en una vivienda de calle España al 1500, en Venado Tuerto. De acuerdo con la imputación formulada por el Ministerio Público de la Acusación, M.O.R. habría colocado en una ventana una bolsa transparente que contenía un cartucho de escopeta calibre 12 y una munición calibre 9 milímetros, ambos sin percutar, junto a un papel con la inscripción “E.M. BASTARDO”.

La propietaria de la vivienda, identificada como N.G.D., de 73 años, encontró los elementos alrededor de las 8.30 y vinculó las iniciales escritas en el mensaje con las de uno de sus hijos, E.L.M. La situación le generó temor y derivó en la intervención policial y posterior investigación penal.

Un conflicto previo y antecedentes de amenazas

La Fiscalía relacionó el hecho con un conflicto personal de larga data entre el imputado y el hijo de la mujer. Durante la investigación, la denunciante también relató un episodio ocurrido en diciembre de 2025, cuando el ahora imputado se habría presentado en su domicilio y le habría manifestado que había sentido deseos de matarla y atropellarla con un automóvil.

Según su declaración, en aquella oportunidad el hombre también habría hecho referencia a información relacionada con integrantes de su familia, circunstancia que fue incorporada a las actuaciones para analizar el contexto en el que se produjo el nuevo episodio intimidatorio.

La investigación estuvo a cargo de Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA, bajo la coordinación del fiscal Iván Gastón Raposo. Entre las diligencias realizadas se incluyó una comunicación con E.L.M., quien reside en el exterior, y el trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y de la Policía de Investigaciones de Casilda.

Las tareas permitieron reunir información para individualizar al sospechoso, determinar su domicilio y avanzar con la formulación de cargos.

Imputación y medidas de protección

Durante la audiencia realizada este miércoles 7 de octubre, Raposo imputó a M.O.R. por amenazas calificadas por su carácter anónimo y solicitó una serie de medidas destinadas a proteger a la denunciante y garantizar que el acusado permanezca sujeto al proceso judicial.

La jueza Andrea Melisa Cavallero dispuso que el imputado continúe en libertad bajo condiciones. Entre las restricciones establecidas se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 100 metros o mantener cualquier tipo de contacto con N.G.D. y sus familiares E.L.M. y N.M.

También deberá presentarse semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación y tiene prohibido poseer armas de fuego, portar armas de cualquier tipo o tener municiones. Además, se ordenó un embargo sobre un vehículo en concepto de caución.

Como parte de las medidas de protección solicitadas por la Fiscalía, la resolución judicial dispuso rondas policiales periódicas en el domicilio de la mujer y la implementación de un botón antipánico, mientras continúa el proceso penal.