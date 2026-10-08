El Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto alcanzó el 75% de avance

Las obras del complejo que reunirá dependencias judiciales y de seguridad continúan en ejecución. Los trabajos se concentran en instalaciones, cerramientos y terminaciones de los edificios, además de la recuperación del antiguo Hospital Gutiérrez.

La construcción del Centro de Justicia Penal y del Centro Integrado de Seguridad de Venado Tuerto alcanzó aproximadamente un 75% de avance, según la última información difundida sobre el estado de los trabajos. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Santa Fe, constituye una de las principales obras de infraestructura pública en ejecución en el departamento General López.

El complejo se desarrolla en el predio del antiguo Hospital Alejandro Gutiérrez, sobre avenida Eva Perón, y contempla tanto la restauración de las instalaciones históricas como la construcción de nuevos espacios destinados al funcionamiento de organismos vinculados con la justicia y la seguridad.

Actualmente, las tareas avanzan de manera simultánea en distintos sectores, con intervenciones que incluyen instalaciones eléctricas, divisiones internas, pintura, cerramientos y acondicionamiento de espacios exteriores.

Avanzan las terminaciones del Centro Integrado de Seguridad

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en el edificio del Centro Integrado de Seguridad, una estructura construida íntegramente desde cero para incorporar dependencias y servicios vinculados con la seguridad pública.

En este sector, los operarios trabajan en el cableado del último piso y en la instalación de cerramientos y divisores que permitirán delimitar las diferentes oficinas.

Paralelamente, se ejecutan tareas de pintura en mamposterías y cielorrasos, mientras que en el subsuelo continúa la colocación de portones y rejas.

En el exterior del inmueble también avanzan las veredas perimetrales, que forman parte de las obras necesarias para completar los accesos y la circulación alrededor del edificio.

La ejecución simultánea de estas tareas permite avanzar en diferentes etapas de terminación y acondicionamiento de los espacios que integrarán el futuro complejo.

La transformación del antiguo Hospital Gutiérrez

El otro componente central del proyecto es la recuperación del histórico edificio del Hospital Alejandro Gutiérrez, que será adaptado para albergar el nuevo Centro de Justicia Penal.

La intervención contempla preservar las características arquitectónicas originales del inmueble y adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales del sistema judicial.

El proyecto prevé concentrar en un mismo espacio dependencias de fiscales, defensores públicos, jueces penales, oficinas de gestión judicial y salas de audiencias, con el objetivo de facilitar la coordinación entre los distintos organismos.

La obra abarca una superficie total de aproximadamente 4.059 metros cuadrados, de los cuales unos 2.885 corresponden a superficies cubiertas que deben restaurarse, mientras que otros 1.138 metros cuadrados forman parte de la nueva construcción.

Esta transformación permitirá recuperar para el uso público un inmueble histórico de la ciudad, incorporándole infraestructura y equipamiento acordes con su nueva función.

Una obra estratégica para el sur santafesino

El futuro Centro de Justicia Penal apunta a mejorar las condiciones en las que se desarrollan los procesos judiciales, tanto para los profesionales y trabajadores del sistema como para las personas que deben concurrir a realizar trámites, prestar declaración o participar de audiencias.

La concentración de dependencias permitirá disponer de instalaciones específicas para las distintas etapas del proceso penal, además de ofrecer espacios adecuados para la atención de víctimas y testigos.

Por su parte, el Centro Integrado de Seguridad complementará esta infraestructura mediante la incorporación de áreas vinculadas con el funcionamiento de los servicios de seguridad.

Con el 75% de ejecución informado, el complejo ingresa en una etapa avanzada de construcción, aunque todavía resta completar instalaciones y terminaciones antes de su habilitación.

Por el momento, la última comunicación sobre el estado de los trabajos no precisa una fecha definitiva de inauguración ni de puesta en funcionamiento.