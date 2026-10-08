Dos nuevos fiscales se incorporaron al MPA de Venado Tuerto y Rufino

Antonela Santamaría y Adolfo Pisani prestaron juramento como fiscales adjuntos subrogantes de la Tercera Circunscripción Judicial. Uno de ellos se desempeñará en el área especializada en delitos sexuales y violencia de género.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Tercera Circunscripción Judicial incorporó a dos nuevos fiscales adjuntos subrogantes, quienes cumplirán funciones en las unidades fiscales de Venado Tuerto y Rufino. La designación forma parte de una incorporación de 11 funcionarios que se distribuirán en distintas regiones de la provincia de Santa Fe.

La ceremonia de juramento se desarrolló en la Casa Histórica Museo Cayetano Silva de Venado Tuerto y estuvo encabezada por el fiscal regional Mauricio Clavero, quien tomó juramento a los nuevos integrantes del organismo judicial.

Los funcionarios que asumieron son Antonela Santamaría, quien se incorporará a la Unidad Fiscal Rufino, y Adolfo Pisani, destinado a la Unidad Especializada en Abuso Sexual y Delitos en Contexto de Género, con sede en Venado Tuerto.

Incorporaciones en áreas clave de la Justicia

La llegada de los nuevos fiscales permitirá sumar profesionales a dos áreas de la Fiscalía Regional 3, que tiene competencia territorial en el sur santafesino.

En el caso de Rufino, Antonela Santamaría pasará a integrar el equipo de la unidad fiscal de esa ciudad, mientras que Adolfo Pisani se desempeñará en una dependencia especializada en la investigación de delitos contra la integridad sexual y hechos vinculados con la violencia de género.

Durante el acto, Clavero destacó las responsabilidades que implica el ejercicio de la función fiscal y señaló que se trata de una tarea que demanda tiempo, voluntad y compromiso, incluso frente a situaciones de violencia.

“La motivación que tenemos que tener es que se haga justicia, los vecinos nos piden justicia”, expresó el fiscal regional.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales objetivos del Ministerio Público de la Acusación es contribuir a garantizar una convivencia libre de violencia y procurar que los delitos cometidos no queden impunes.

“Queremos vivir en un ambiente libre de violencia. Y en esa meta estamos todos comprometidos, de una manera u otra. Desde la prevención o cuando se comete el delito lograr que no quede impune”, manifestó.

Un total de 11 fiscales asumieron en Santa Fe

Las incorporaciones en Venado Tuerto y Rufino forman parte de una jornada de juramentos desarrollada en distintas circunscripciones judiciales de Santa Fe, durante la cual 11 fiscales adjuntos subrogantes asumieron sus funciones.

La distribución de los nuevos integrantes del MPA quedó conformada de la siguiente manera:

Fiscalía Regional 4: cinco fiscales.

Fiscalía Regional 5: tres fiscales.

Fiscalía Regional 3: dos fiscales.

Fiscalía Regional 1: un fiscal.

La ceremonia realizada en Venado Tuerto contó con la presencia de fiscales de la Tercera Circunscripción, representantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, integrantes del fuero federal, autoridades de fuerzas de seguridad y de la Policía de Investigaciones (PDI).

También participaron funcionarios provinciales, legisladores, concejales, representantes del Colegio de la Magistratura y personal del Poder Judicial.

Con estas incorporaciones, la Fiscalía Regional 3 amplía su plantel de fiscales, particularmente en la Unidad Fiscal Rufino y en el área especializada en delitos sexuales y violencia de género de Venado Tuerto.