Santa Isabel: El 8.1% de chicos no registra asistencia escolar

El capítulo educativo del Censo Santa Isabel 2025 dejó uno de los indicadores que requieren mayor seguimiento: el 8,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años no registra asistencia actual a un nivel educativo. La proyección equivale a 91 personas dentro de ese grupo etario, aunque el propio informe advierte que el dato no debe interpretarse automáticamente como abandono escolar.

De acuerdo con el relevamiento, el 91,9% de los chicos de 4 a 17 años se encuentra cursando nivel inicial, primario o secundario, lo que representa una proyección de 1.031 personas sobre un universo estimado de 1.122. Para el 8,1% restante, el estudio recomienda profundizar el análisis individual para determinar las razones de la falta de asistencia registrada.

El dato no equivale necesariamente a deserción escolar

El informe introduce una aclaración importante sobre esos 91 casos. La falta de asistencia registrada puede responder a diferentes situaciones, entre ellas abandono, finalización anticipada del nivel correspondiente a la edad o ausencia de información suficiente en la respuesta censal.

Por esa razón, el documento señala que no corresponde considerar automáticamente al 8,1% como población que abandonó la escuela. La recomendación es realizar un seguimiento caso por caso para diferenciar situaciones efectivas de desvinculación educativa de otras circunstancias que pudieron incidir en la respuesta.

La información forma parte de uno de los capítulos considerados prioritarios dentro del diagnóstico local, que analiza no solamente la escolarización de niños y adolescentes, sino también el nivel educativo alcanzado por el conjunto de la población y las condiciones de acceso a herramientas necesarias para estudiar.

El 29,4% alcanzó al menos el secundario completo

En cuanto al nivel de formación alcanzado, el 29,4% de las personas que declararon su situación educativa completó como mínimo el nivel secundario. Dentro de la proyección, esto representa 1.368 personas.

El nivel con mayor participación es el primario completo, con el 22,8%, seguido por el secundario incompleto, con el 15,4%; secundario completo, con el 14,6%; y primario en curso, con el 12,9%. Otro 8,6% se encuentra cursando el nivel secundario.

En los niveles superiores, el 7,9% completó estudios terciarios o universitarios, mientras que un 3,5% los inició pero no los completó y otro 3,3% se encuentra actualmente cursándolos. En conjunto, el informe proyecta 686 personas con algún recorrido por estudios terciarios o universitarios.

En el otro extremo, el 1,1% declaró no contar con instrucción formal, equivalente a una estimación de 52 personas. El diagnóstico identifica a este sector como un grupo sobre el cual podrían orientarse políticas de alfabetización y terminalidad educativa para adultos.

Siete de cada diez chicos de 3 a 5 años asisten al jardín

Otro apartado analiza específicamente la cobertura del nivel inicial. Entre los niños y niñas de 3 a 5 años, el 70,2% registra asistencia al jardín. Sobre una población proyectada de 182 chicos dentro de ese rango de edad, 128 aparecen incorporados al nivel inicial.

El documento considera que ampliar la cobertura durante los primeros años tiene incidencia tanto sobre las trayectorias educativas futuras como sobre la organización familiar, especialmente por las posibilidades que genera para la incorporación de madres y padres al mercado laboral.

La brecha digital también impacta en la educación

El acceso a Internet aparece como otra variable directamente vinculada con las oportunidades educativas. Según la proyección, el 81,3% de los hogares cuenta con conexión, mientras que el 18,7% permanece sin acceso, equivalente a unas 346 viviendas.

El informe relaciona esta brecha con las actuales exigencias del sistema educativo, donde tareas, materiales de estudio, comunicaciones y trámites requieren cada vez con mayor frecuencia algún tipo de conectividad. Además, el 89,1% de los hogares cuenta con acceso a telefonía celular.

Una proyección basada en el relevamiento local

Al igual que en los capítulos de salud, trabajo y demografía, las cantidades absolutas corresponden a una proyección estadística realizada a partir del Censo Santa Isabel 2025. El relevamiento efectivo alcanzó a 2.217 personas y 854 viviendas, y posteriormente se mantuvieron los porcentajes obtenidos para proyectarlos sobre una población estimada de 4.800 habitantes.

Por ese motivo, las cifras absolutas deben interpretarse como estimaciones. Los porcentajes, en cambio, corresponden a la estructura encontrada durante el relevamiento realizado en la localidad.

En materia educativa, el diagnóstico deja así varios puntos para la planificación: identificar las razones detrás del 8,1% sin asistencia registrada, ampliar la cobertura del nivel inicial, fortalecer la terminalidad educativa y reducir la brecha de conectividad que todavía afecta a casi dos de cada diez hogares.

Resultados del Censo Santa Isabel 2025

PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2026