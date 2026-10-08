Teodelina se incorpora a un corredor logístico para bitrenes de 75 toneladas

La localidad de Teodelina, en el departamento General López, se convirtió en un punto estratégico para el transporte de cargas de gran porte en el sur de Santa Fe. La empresa Papel Prensa comenzó a operar con bitrenes de hasta 75 toneladas sobre la Ruta Provincial 94, a partir de una habilitación que permite conectar el territorio santafesino con la provincia de Buenos Aires y optimizar el traslado de materia prima forestal.

La medida forma parte de una política impulsada por el Gobierno provincial para reducir los costos logísticos del sector productivo, mejorar las condiciones del transporte pesado y fortalecer la competitividad de las industrias que dependen del movimiento de grandes volúmenes de mercadería.

La circulación de estas unidades fue posible mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Dirección Provincial de Vialidad, que autorizó el corredor sobre la Ruta 94 hasta el límite interprovincial con Buenos Aires, mediante la Resolución Nº 1027/2025.

La habilitación estuvo precedida por evaluaciones técnicas sobre las condiciones de la infraestructura vial, la capacidad de resistencia de las calzadas y la seguridad de las intersecciones, aspectos considerados fundamentales para permitir el tránsito de vehículos de mayor capacidad de carga.

Teodelina gana protagonismo en el transporte regional

La incorporación de este corredor representa una novedad para la actividad logística vinculada con Teodelina y su zona de influencia. La posibilidad de utilizar formaciones de mayor capacidad permite concentrar más carga en cada viaje y mejorar la eficiencia del transporte de materias primas destinadas a la industria.

En este caso, Papel Prensa utiliza el recorrido para movilizar rollizos y troncos provenientes de plantaciones forestales hacia su complejo industrial ubicado en San Pedro, provincia de Buenos Aires. La empresa es una de las principales productoras nacionales de papel para publicaciones y de papeles destinados a embalajes y cartón corrugado.

Hasta ahora, las limitaciones para circular con vehículos de estas características en determinados corredores representaban una dificultad operativa para las empresas que necesitan transportar grandes volúmenes de mercadería. Con la habilitación de la Ruta 94, la firma dispone de una alternativa para organizar sus operaciones de abastecimiento.

Desde la compañía destacaron la importancia de contar con este trayecto autorizado en territorio santafesino, especialmente por la agilidad que aporta al circuito de provisión de materia prima para la industria celulósica y papelera.

Menos viajes y menores costos de transporte

Uno de los principales objetivos de la incorporación de bitrenes es reducir el costo del transporte por tonelada movilizada. Estas formaciones cuentan con una mayor capacidad de carga que los camiones convencionales, lo que permite trasladar volúmenes superiores de mercadería utilizando menos unidades para una misma operación.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que las dificultades logísticas constituyen uno de los principales condicionantes para el crecimiento de las cadenas productivas argentinas.

“El costo del flete en la Argentina representa en muchos casos hasta un tercio del valor final de lo que se produce, y la falta de soluciones termina asfixiando a las cadenas productivas que quieren crecer o exportar”, afirmó.

El funcionario consideró que la experiencia de Papel Prensa demuestra la importancia de identificar obstáculos concretos en la infraestructura y avanzar con soluciones que permitan mejorar la competitividad.

“En Santa Fe decidimos intervenir de raíz: no se trata de abrir rutas al azar, sino de evaluar tramo por tramo, verificar puentes y habilitar corredores donde la carga pesada circule con reglas claras”, explicó.

Puccini también destacó que, al distribuir el peso sobre una mayor cantidad de ejes, los bitrenes pueden reducir la presión sobre el pavimento por tonelada transportada respecto de determinadas configuraciones convencionales. Asimismo, señaló que su utilización permite disminuir el consumo de combustible por tonelada movilizada y reducir la cantidad de vehículos necesarios para transportar un mismo volumen de carga.

Un corredor que forma parte de una estrategia provincial

La autorización para circular por la Ruta Provincial 94 no constituye una medida aislada. Según informó el Gobierno santafesino, forma parte de un programa progresivo de habilitación de corredores destinados al transporte de cargas de mayor capacidad.

La planificación contempla avanzar sobre trazas que conectan las principales regiones productivas con los puertos del Gran Rosario y otros destinos industriales y comerciales, siempre que las condiciones técnicas de la infraestructura permitan este tipo de circulación.

En ese contexto, Teodelina se incorpora a la red de corredores habilitados para el transporte pesado de alta capacidad, con una conexión que permite articular la producción y el abastecimiento industrial entre Santa Fe y Buenos Aires.

La experiencia de Papel Prensa constituye así un antecedente para la utilización de bitrenes en el sur santafesino, dentro de una estrategia que busca mejorar la eficiencia logística y generar nuevas condiciones para el movimiento de cargas en la región.