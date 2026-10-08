Villa Cañás prepara un operativo especial ante tormentas intensas

La Municipalidad de Villa Cañás avanzó en la organización de un plan de contingencia frente a posibles tormentas intensas y precipitaciones extraordinarias, en el marco de una nueva reunión de la Junta Municipal de Protección Civil. El encuentro permitió establecer protocolos de actuación, identificar sectores vulnerables y coordinar los recursos disponibles entre las instituciones que deberán intervenir ante una eventual emergencia.

El secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz, explicó a Leguas Noticias que el Municipio presentó un plan de acción que ya fue elevado a Protección Civil de la provincia de Santa Fe. La planificación contempla distintos escenarios, desde inundaciones temporarias y cortes de calles hasta interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y las comunicaciones.

Bomberos será la base de operaciones si fallan las comunicaciones

Una de las principales definiciones del encuentro fue establecer un punto de reunión para los organismos de emergencia en caso de que una tormenta provoque cortes de electricidad y deje fuera de servicio los sistemas habituales de comunicación.

Santa Cruz explicó que, ante una situación de esas características, los representantes de las instituciones involucradas deberán concentrarse en el cuartel de Bomberos Voluntarios, que funcionará como base de operaciones para coordinar las tareas de asistencia.

La medida responde a la posibilidad de que una tormenta severa interrumpa simultáneamente la telefonía y otros medios de contacto. En esas circunstancias, algunos equipos podrían mantener comunicación mediante radios portátiles, pero el protocolo busca garantizar un punto físico de coordinación para todos los organismos.

Identificaron calles inundables y planificaron cortes preventivos

Otra de las novedades fue la elaboración de un mapa de sectores inundables, donde quedaron identificadas las calles que habitualmente presentan dificultades durante precipitaciones intensas.

Según explicó el funcionario, el relevamiento permitió establecer qué arterias deberán interrumpirse preventivamente cuando el agua alcance niveles que comprometan la circulación vehicular.

Santa Cruz señaló que parte de esta planificación pudo evaluarse durante las últimas precipitaciones, cuando se registraron cerca de 50 milímetros de lluvia. Aunque indicó que los sectores afectados lograron drenar aproximadamente entre una hora y una hora y media, consideró necesario impedir el tránsito mientras el agua supere los cordones o alcance las veredas.

El procedimiento busca evitar que los vehículos circulen por calles anegadas y reducir los riesgos durante los períodos de mayor acumulación de agua.

Canalizaciones y limpieza de desagües

En paralelo, el Municipio realiza una revisión de cunetas, canales y sectores de drenaje para identificar posibles obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento.

Santa Cruz confirmó que una máquina de la provincia trabaja en tareas de canalización sobre la Ruta Provincial 94, mientras que el Municipio tiene previsto intervenir en otros sectores mediante equipos propios.

Los trabajos incluirán la limpieza de cunetas y desagües donde se acumulan residuos. El secretario de Gobierno advirtió que parte de estas obstrucciones se origina en la disposición inadecuada de basura por parte de algunos vecinos, que termina acumulándose en los sistemas de drenaje.

Las intervenciones municipales están previstas para desarrollarse durante las próximas semanas, de acuerdo con lo señalado por el funcionario.

Un protocolo especial para tres familias electrodependientes

Uno de los aspectos más sensibles de la planificación está vinculado con la asistencia a personas que necesitan energía eléctrica para utilizar equipos médicos.

El secretario de Gobierno informó que en Villa Cañás se identificaron tres familias electrodependientes, cuyos integrantes requieren dispositivos como equipos de oxígeno o sistemas de asistencia respiratoria.

La Junta Municipal revisó los mecanismos de respuesta para garantizar su atención ante eventuales interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, tanto programadas como imprevistas.

Asimismo, se realizó un inventario de los grupos electrógenos, vehículos, motoniveladoras, palas mecánicas, herramientas y personal disponibles. También se definieron cuadrillas de trabajo y se analizaron los elementos que podrían necesitarse de la provincia ante una emergencia de mayor magnitud, especialmente si fuera necesario habilitar espacios de alojamiento para familias evacuadas.

Preparativos para enfrentar tormentas durante la noche

Santa Cruz explicó que también se evaluaron escenarios de emergencia nocturnos, teniendo en cuenta que las últimas dos tormentas de mayor intensidad ocurrieron durante el día.

La planificación contempla cómo actuar si una situación similar se produce de noche, con menor visibilidad y eventuales cortes de electricidad. Para ello, las instituciones analizaron distintas situaciones hipotéticas, con el objetivo de anticipar dificultades y establecer responsabilidades antes de que se presente una emergencia real.

La Junta Municipal de Protección Civil, creada mediante el Decreto N° 014 bis de 2019, tiene como máximo responsable al intendente Norberto Gizzi y reúne a representantes del Municipio, Bomberos Voluntarios, Hospital SAMCo, SIES 107, Comisaría 6ª, Cooperativa de Agua Potable, COEVICAL y otras instituciones. En la última reunión también participó Defensa Civil de la provincia.

Preparan información para que los vecinos sepan cómo actuar

Como parte de las medidas acordadas, el Municipio elaborará una pieza informativa destinada a toda la comunidad, con los números telefónicos de emergencia y las indicaciones necesarias para actuar ante situaciones críticas.

La información también contemplará cómo proceder si los servicios telefónicos dejan de funcionar, incluyendo los lugares a los que podrán dirigirse los vecinos para solicitar asistencia.

Teléfonos de emergencia en Villa Cañás

Ante siniestros relacionados con fenómenos naturales o accidentes viales masivos, la población debe comunicarse prioritariamente con Bomberos Voluntarios. También se encuentran disponibles las líneas de los organismos que integran la Junta Municipal de Protección Civil.

Bomberos Voluntarios – 100 / 450500 / 3462-344111

– 100 / 450500 / 3462-344111 Guardia de Acción Social – 3462-598447

– 3462-598447 Guardia Urbana – 3462-600102

– 3462-600102 SIES 107 – 107 o 3462-366868

– 107 o 3462-366868 Cooperativa de Agua Potable – 3462-596180

– 3462-596180 COEVICAL – 3462-616538 o 3462-661447

– 3462-616538 o 3462-661447 Comisaría 6ª – 101 o 3462-699200

El objetivo de estas acciones es contar con una organización preventiva que permita actuar con mayor rapidez frente a fenómenos meteorológicos adversos, particularmente ante la posibilidad de períodos de lluvias intensas asociados al desarrollo de El Niño.