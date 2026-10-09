Nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto y Villa Cañás

Una nueva actualización de ¿Dónde hay trabajo?, la sección de Leguas Noticias dedicada a las oportunidades de empleo en el sur santafesino, reúne cinco búsquedas laborales en Venado Tuerto y Villa Cañás. Las propuestas están dirigidas a distintos perfiles, desde trabajadores con experiencia en talleres automotores y gastronomía hasta profesionales vinculados con las ventas y el sector agropecuario.

Entre las novedades aparece una convocatoria gastronómica con fecha límite de inscripción, mientras que una empresa de Venado Tuerto busca ampliar su equipo de chapa y pintura. También se incorporan posiciones comerciales difundidas a través de consultoras y plataformas de empleo, junto con una búsqueda publicada anteriormente que recibió una nueva actualización.

Striglio Chapa y Pintura incorpora personal en Venado Tuerto

Striglio Chapa y Pintura, establecimiento ubicado en Brown 1719 de Venado Tuerto, abrió una convocatoria para incorporar trabajadores con experiencia comprobable en el rubro.

Las tareas comprenden lijado y preparación de superficies, empapelado, enmascarado, pulido, terminaciones y acondicionamiento de vehículos antes de la pintura. Los postulantes deben ser mayores de 18 años y demostrar responsabilidad, compromiso y buena predisposición para trabajar en equipo.

La empresa ofrece trabajo continuo, buen ambiente laboral y posibilidades de crecimiento. Los interesados pueden comunicarse directamente por WhatsApp al 3462 216715 o acercarse al establecimiento.

Villa Cañás busca chef, ayudante de cocina y mozos

Una convocatoria laboral difundida en Villa Cañás está orientada a cubrir tres tipos de puestos gastronómicos: chef, ayudante de cocina y mozos. El aviso establece como requisitos ser mayor de 18 años y contar con disponibilidad horaria, sin distinción de sexo.

Los interesados deben enviar su currículum a empleo@muvc.gov.ar, indicando obligatoriamente en el asunto del correo electrónico la palabra “RESTAURANTE”.

La recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el miércoles 14 de octubre. El anuncio no identifica al establecimiento gastronómico que cubrirá las vacantes.

Agente comercial de calle para una empresa turística

Consultores de Empresas lleva adelante una búsqueda de un agente comercial de calle para una compañía mayorista del sector turístico, con zona de trabajo en Venado Tuerto y su área de influencia.

La función consiste en visitar clientes, desarrollar nuevos contactos comerciales, ofrecer productos y servicios turísticos y realizar el seguimiento de oportunidades de negocio. La actividad requiere desplazamientos por la zona, especialmente sobre el corredor de la Ruta Nacional 8.

Entre los requisitos excluyentes se encuentran vehículo propio, disponibilidad full time y formación y experiencia laboral en turismo. La empresa contempla el reintegro de viáticos por los desplazamientos laborales.

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Adecco busca un gerente comercial para el sector agropecuario

Adecco Argentina difundió una convocatoria para incorporar un gerente comercial a un importante concesionario de maquinaria agrícola ubicado en Venado Tuerto.

El profesional tendrá a su cargo el liderazgo del equipo de ventas, el desarrollo de estrategias comerciales, el seguimiento de indicadores de gestión y el cumplimiento de objetivos. Se requiere entre tres y cinco años de experiencia liderando equipos comerciales, preferentemente en maquinaria agrícola, agroinsumos, concesionarias o actividades relacionadas.

La propuesta contempla salario fijo más remuneración variable por desempeño, vehículo de la empresa y medicina prepaga. También se evalúa acompañamiento económico para candidatos que deban trasladar su residencia a Venado Tuerto.

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Importante: esta búsqueda registra publicaciones anteriores y su versión en LinkedIn ya no recibe solicitudes. Por ese motivo, corresponde confirmar que la convocatoria continúe abierta antes de postularse.

Vendedor para una multinacional (Actualizado)

Una empresa multinacional mantiene difundida una convocatoria para incorporar un vendedor de calle en Venado Tuerto. Esta oportunidad ya había sido incluida en la edición anterior de Leguas Noticias, pero vuelve a mencionarse porque el aviso fue actualizado.

El puesto comprende visitas a clientes, desarrollo de oportunidades comerciales y cumplimiento de objetivos de ventas. Se solicita experiencia previa en tareas comerciales, disponibilidad full time y secundario completo, con el analítico correspondiente.

Uno de los requisitos excluyentes es disponer de automóvil propio modelo 2015 en adelante. También se valoran conocimientos vinculados con los rubros industrial, construcción o automotor.

La propuesta incluye contratación en relación de dependencia, sueldo básico más comisiones y beneficios vinculados con el uso del vehículo.

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Recomendaciones para postularse

Desde Leguas Noticias se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada convocatoria y utilizar los canales de contacto indicados por las empresas o consultoras responsables. Algunas posiciones requieren experiencia específica, movilidad propia o disponibilidad para viajar, condiciones que deben considerarse antes de enviar una postulación.

Además, dado que las búsquedas laborales pueden cerrarse o modificarse en pocos días, resulta conveniente verificar que los formularios y enlaces continúen habilitados al momento de presentar el currículum.