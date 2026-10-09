Necesidad de otro ingreso: La búsqueda de empleo aumentó un 50% en Santa Fe

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, advirtió que cada vez más personas buscan trabajo para complementar sus salarios. La desocupación alcanzó el 11,5% en el Gran Rosario y el 8,6% en el Gran Santa Fe, ambos registros superiores al promedio nacional.

La búsqueda de empleo en la provincia de Santa Fe registró un incremento del 50%, según lo señalado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien vinculó esta situación con la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de numerosos trabajadores de conseguir una segunda fuente de ingresos. El funcionario reconoció que el sector productivo enfrenta dificultades para responder a una demanda laboral creciente, en un contexto de desaceleración económica y retracción del consumo.

Puccini explicó que el aumento de las personas que buscan trabajo no corresponde únicamente a quienes están desocupados. También incluye a trabajadores que ya cuentan con un empleo, pero necesitan desarrollar otra actividad remunerada para complementar sus ingresos y afrontar los gastos cotidianos.

“La cantidad de gente que salió a buscar trabajo no pudo ser absorbida por las empresas e industrias que están tratando incluso de sostener la mano de obra que ya tienen y están haciendo un gran esfuerzo para eso”, sostuvo el ministro.

El funcionario manifestó su preocupación por la situación y señaló que existen condiciones de la economía nacional que afectan la capacidad de las empresas para sostener sus actividades y generar nuevos puestos laborales.

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo.

Rosario registró la mayor tasa de desocupación del país

Las declaraciones del ministro se producen después de conocerse los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Según el relevamiento, la desocupación en el Gran Rosario alcanzó el 11,5%, convirtiéndose en la tasa más elevada entre los 31 aglomerados urbanos analizados. El indicador representa un incremento de 3,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando se ubicaba en el 7,7%.

La situación también mostró un deterioro en el Gran Santa Fe, donde el desempleo pasó del 5,5% al 8,6% en un año. En ambos casos, los registros superaron el promedio nacional del 7,9%.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) permitió identificar diferencias entre ambos aglomerados. Mientras que en el Gran Rosario el incremento de la desocupación estuvo asociado principalmente a la pérdida de puestos laborales, en el Gran Santa Fe tuvo mayor incidencia el crecimiento de la población que comenzó a buscar empleo.

En el caso rosarino, el informe estimó que durante el segundo trimestre se contabilizaron aproximadamente 83.000 personas desocupadas, unas 28.000 más que un año antes. La tasa de empleo retrocedió del 48,8% al 46,9%, mientras que la participación de la población en el mercado laboral se mantuvo relativamente estable.

Tener un empleo ya no garantiza ingresos suficientes

Uno de los aspectos destacados por Puccini es la creciente cantidad de trabajadores que buscan una segunda ocupación. Esta situación refleja una problemática que va más allá de la desocupación: la insuficiencia de los ingresos para sostener los gastos familiares.

En septiembre, un informe del Centro Cultural y de Estudios DEMOS ya había advertido sobre este fenómeno. Según ese relevamiento, tres de cada diez trabajadores santafesinos buscaban un segundo empleo, en un escenario caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El fenómeno implica una presión adicional sobre el mercado laboral, porque a quienes necesitan reincorporarse después de perder su empleo se suman personas ocupadas que buscan aumentar sus ingresos mediante otra actividad.

Al mismo tiempo, las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos limitan las posibilidades de contratación. La industria, la construcción y el comercio se encuentran entre las actividades afectadas por el debilitamiento de la demanda y las dificultades para sostener sus niveles de ocupación.

Un mercado laboral con dificultades para absorber la demanda

El escenario santafesino plantea un doble desafío: generar oportunidades para quienes se encuentran desocupados y mejorar las condiciones económicas de quienes ya tienen trabajo, pero necesitan complementar sus remuneraciones.

Aunque el incremento del 50% mencionado por Puccini constituye una señal de mayor presión sobre el mercado laboral, no debe confundirse con un aumento equivalente de la desocupación. La búsqueda de empleo también comprende a personas ocupadas que intentan conseguir otro puesto o mejorar sus condiciones laborales.

Los indicadores oficiales muestran, además, que el comportamiento del mercado de trabajo no es uniforme en toda la provincia. Los resultados del Gran Rosario y del Gran Santa Fe corresponden a dos aglomerados específicos y no permiten establecer automáticamente la misma situación para todas las localidades santafesinas.

En este contexto, la evolución del empleo y del poder adquisitivo aparece como uno de los principales desafíos económicos de la provincia, donde conseguir trabajo y contar con ingresos suficientes se han convertido en dos problemas que afectan simultáneamente a una parte de la población.