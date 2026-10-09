La autopista Rosario-Buenos Aires dejará de aceptar efectivo y cobrará el doble sin TelePASE

A partir de este sábado 10 de octubre, los conductores que circulen por la autopista Rosario-Buenos Aires deberán adaptarse a un nuevo sistema de cobro en la estación de peaje de General Lagos. La medida establece la eliminación del pago en efectivo, la aplicación de nuevas tarifas y un recargo del 100% para quienes no utilicen el sistema TelePASE.

El cambio se produce tras la incorporación de Arco Portuario SAU como nueva concesionaria del tramo comprendido entre San Nicolás y la Circunvalación de Rosario. La empresa habilitará exclusivamente medios electrónicos de pago, aunque con una diferencia económica considerable entre quienes tengan TelePASE y aquellos que deban utilizar tarjetas de crédito, débito o códigos QR.

Cuánto costará cruzar el peaje de General Lagos

El nuevo cuadro tarifario establece que los automóviles y camionetas de dos ejes sin rueda doble deberán pagar $1.850,10 mediante TelePASE. Sin embargo, para los conductores que no cuenten con ese sistema y opten por abonar mediante tarjeta o QR, el costo ascenderá a $3.700,20 por pasada.

La diferencia representa un recargo del 100% sobre la tarifa establecida para TelePASE. De esta manera, un automovilista que realice un viaje de ida y vuelta atravesando dos veces la estación deberá desembolsar $3.700,20 si utiliza TelePASE, frente a los $7.400,40 que le costará hacerlo mediante los medios electrónicos alternativos.

Las nuevas tarifas para todas las categorías

Estos importes corresponden a las tarifas del sistema TelePASE. Quienes deban utilizar las modalidades alternativas de pago estarán sujetos al recargo previsto por la nueva concesionaria.

Una nueva concesión para un corredor estratégico

La modificación forma parte del proceso de transferencia de rutas nacionales a operadores privados, impulsado por el Gobierno nacional mediante la Red Federal de Concesiones.

Arco Portuario SAU, vinculada al empresario Cristóbal López a través de CPC SA, asumió la administración de un corredor de 528,04 kilómetros que comprende sectores de la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 33 y la Circunvalación de Rosario.

La adjudicación contempla una concesión de 20 años, con posibilidad de una prórroga de otros diez. Se trata de una red vial estratégica para la conectividad regional y el transporte de cargas hacia el complejo portuario y agroexportador del Gran Rosario.

De acuerdo con las condiciones difundidas, las nuevas tarifas regirán durante la ejecución de un plan inicial de acondicionamiento de la infraestructura, que comprende intervenciones destinadas a reparar baches y deformaciones del pavimento. Una vez concluidos esos trabajos, la empresa podría solicitar nuevas adecuaciones tarifarias, sujetas a la correspondiente autorización nacional.

Qué deberán tener en cuenta los automovilistas

La empresa TelePASE confirmó que desde el 7 de octubre su sistema se encuentra habilitado para operar en las concesiones de Arco Portuario, incluida la estación de General Lagos.

Con la eliminación del efectivo, los conductores deberán disponer de un medio electrónico para pagar el peaje. La principal diferencia estará en el costo: quienes tengan TelePASE podrán acceder a la tarifa establecida, mientras que aquellos que recurran a tarjetas o códigos QR deberán afrontar un importe significativamente mayor.

La modificación cobra especial importancia para quienes utilizan habitualmente la autopista entre Rosario y las localidades del norte bonaerense, tanto por motivos laborales como comerciales o particulares.