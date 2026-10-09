El Brigadier Estanislao López fue declarado Héroe Nacional

El Congreso de la Nación reconoció oficialmente al exgobernador santafesino por su defensa de las autonomías provinciales y los principios republicanos. La Ley 27.827 fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y establece que el Gobierno nacional deberá promover acciones para difundir su trayectoria y legado.

El brigadier general Estanislao López, una de las figuras centrales de la historia política de Santa Fe y de la organización federal argentina, fue declarado Héroe Nacional mediante la Ley 27.827, publicada este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La normativa, sancionada por el Congreso el pasado 17 de septiembre y promulgada de hecho el 7 de octubre, representa un reconocimiento nacional a quien gobernó Santa Fe durante dos décadas y desempeñó un papel fundamental en la defensa de las autonomías provinciales durante los primeros años de la vida independiente.

La iniciativa legislativa que dio origen a la Ley 27.827 fue presentada por el exdiputado nacional santafesino Roberto Mirabella, quien impulsó el reconocimiento de Estanislao López como Héroe Nacional. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2024, bajo el expediente 3157-D-2024, y posteriormente avanzó en ambas cámaras del Congreso hasta obtener su sanción definitiva el 17 de septiembre de 2026. De esta manera, la propuesta presentada por Mirabella se convirtió en ley y permitió otorgar reconocimiento nacional a una de las figuras centrales del federalismo argentino.

El artículo primero de la ley establece la declaración de Héroe Nacional para el brigadier Estanislao López, identificado como “Patriarca del Federalismo Argentino”, en reconocimiento a su actuación en defensa de los ideales federales y republicanos.

Por su parte, el artículo segundo dispone que el Gobierno nacional impulse acciones destinadas a destacar, recordar y promover la reflexión sobre su vida, pensamiento y trayectoria, tanto dentro del territorio argentino como en el exterior.

Un protagonista de la construcción del federalismo

Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en la ciudad de Santa Fe. Desde muy joven se vinculó con la actividad militar y participó en distintos acontecimientos que marcaron el proceso de independencia y las posteriores disputas por la organización política del territorio.

Integró la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano y, años después, tomó contacto con las ideas federales impulsadas por José Gervasio Artigas. Su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con la defensa de la autonomía santafesina frente a los intentos de concentración del poder político en Buenos Aires.

En julio de 1818 asumió la gobernación de Santa Fe, cargo que ejerció hasta su fallecimiento, ocurrido el 15 de junio de 1838. Durante esos veinte años debió conducir la provincia en un escenario atravesado por conflictos militares, enfrentamientos políticos y negociaciones entre los distintos gobiernos provinciales.

Uno de los acontecimientos más relevantes de su administración fue la aprobación del Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819, considerado un antecedente fundamental del constitucionalismo provincial argentino. El documento estableció principios de organización institucional y reconoció la soberanía popular, en una época en la que todavía se discutía la estructura política que debía adoptar el país.

Su participación en la organización nacional

La influencia de López trascendió los límites de Santa Fe. Fue protagonista de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y el poder central y participó en la construcción de acuerdos políticos que buscaron establecer nuevas relaciones entre las provincias.

Entre esos antecedentes sobresale el Tratado del Pilar de 1820, celebrado después de la batalla de Cepeda, que incorporó principios federales a las negociaciones entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

También tuvo un papel relevante en el proceso que condujo al Pacto Federal de 1831, acuerdo que sentó algunas de las bases institucionales sobre las cuales se desarrollaría posteriormente la organización nacional y la Constitución de 1853.

Su actuación combinó la conducción militar con la negociación política y la organización del gobierno provincial. Esa trayectoria explica por qué su figura ocupa un lugar destacado en la historia santafesina y en los debates sobre el federalismo argentino.

Un reconocimiento que trasciende a Santa Fe

La declaración como Héroe Nacional incorpora formalmente a Estanislao López al conjunto de figuras reconocidas por el Estado argentino por su contribución a la construcción del país.

Aunque su figura ya formaba parte de la identidad histórica e institucional de Santa Fe, la nueva ley extiende ese reconocimiento al ámbito nacional y establece el compromiso de promover el conocimiento de su legado.

La norma no determina actividades específicas ni un calendario de homenajes, por lo que las iniciativas concretas para su difusión deberán definirse posteriormente.

De esta manera, la declaración vuelve a poner en primer plano el papel que desempeñaron las provincias y sus dirigentes en la formación de la Argentina, particularmente en la construcción de un sistema federal basado en el reconocimiento de las autonomías provinciales.