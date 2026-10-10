Santa Isabel: El 45.4% de los hogares convive con adultos mayores

El último capítulo de la serie sobre el Censo Santa Isabel 2025 permite observar cómo están conformados los hogares y qué nivel de participación social registra la comunidad. Los resultados muestran que casi la mitad de los hogares tiene al menos un adulto mayor de 60 años, mientras que el 23,4% está integrado por una sola persona. En paralelo, el relevamiento señala que el 56,7% de la población no registra participación en actividades sociales, comunitarias, religiosas o recreativas.

La proyección estima 1.775 hogares en Santa Isabel, con un promedio de 2,7 personas por hogar. Dentro de esa estructura, los hogares de dos integrantes son los más frecuentes, con el 30%, seguidos por los unipersonales, que representan el 23,4%. Los hogares con tres personas alcanzan el 19%; los de cuatro integrantes, el 15,5%; y aquellos conformados por cinco o más personas representan el 12,1%.

Casi uno de cada cuatro hogares está compuesto por una sola persona

El peso de los hogares unipersonales constituye uno de los datos relevantes del diagnóstico. La proyección establece que 416 hogares están integrados por una sola persona, lo que equivale al 23,4% del total.

El informe plantea que este grupo requiere especial atención cuando se trata de adultos mayores que viven solos, debido a las necesidades de acompañamiento, cuidado y respuesta frente a situaciones de dependencia o emergencia. Entre las recomendaciones incluidas en el diagnóstico aparece precisamente el desarrollo de mecanismos de seguimiento y visitas periódicas para este sector de la población.

En el extremo opuesto se encuentran los 214 hogares con cinco o más integrantes, equivalentes al 12,1%, una composición que plantea otras necesidades relacionadas con disponibilidad de espacio, condiciones habitacionales y acceso a servicios.

Además, el 2,5% de las viviendas presenta convivencia de más de una familia bajo un mismo techo.

Adultos mayores presentes en casi la mitad de los hogares

La composición familiar muestra que el 45,4% de los hogares tiene al menos una persona de 60 años o más, lo que representa una proyección de 805 hogares.

El dato refuerza una tendencia ya observada en el capítulo demográfico del censo, donde los adultos mayores representaban el 22,3% de la población total. La presencia de este grupo en prácticamente uno de cada dos hogares amplía el impacto que tiene el envejecimiento poblacional sobre la vida cotidiana de las familias y sobre la demanda de cuidados, salud y acompañamiento social.

Por otra parte, el 39,6% de los hogares convive con al menos un niño, niña o adolescente, equivalente a una proyección de 704 hogares. De este modo, buena parte de las familias se encuentra atravesada por necesidades de cuidado vinculadas tanto a las infancias como a los adultos mayores.

Más de la mitad no registra participación social

El censo también indagó sobre la participación en actividades recreativas, deportivas, religiosas, comunitarias, civiles y asociativas. El resultado muestra que el 43,3% de la población participa en al menos una de estas actividades, mientras que el 56,7% no registra ninguna participación.

Entre quienes sí forman parte de algún espacio, las actividades recreativas y deportivas son ampliamente predominantes: alcanzan al 29,8% de la población, con una proyección de 1.431 personas. En segundo lugar aparecen las actividades o prácticas religiosas, con el 13,4%.

La participación estrictamente comunitaria resulta considerablemente menor. Solo el 3,6% declara participar en actividades comunitarias, mientras que las actividades civiles alcanzan al 1,3% y la participación dentro de alguna organización apenas al 0,6%.

El diagnóstico diferencia así una participación relativamente importante en espacios recreativos, deportivos y religiosos de una baja presencia en ámbitos comunitarios, civiles u organizativos. A partir de esos resultados, el documento plantea la posibilidad de generar y visibilizar nuevos espacios de participación ciudadana.

Los espacios deportivos concentran el encuentro comunitario

Los resultados también ubican a clubes, espacios deportivos, plazas y actividades recreativas como ámbitos centrales de socialización. Casi tres de cada diez habitantes participan en este tipo de propuestas, muy por encima de cualquier otra categoría relevada.

Por ese motivo, entre las recomendaciones aparecen el sostenimiento y ampliación de los espacios recreativos y deportivos, tanto para las infancias como para otros grupos etarios. En el caso de los adultos mayores, además, se propone evaluar nuevos espacios de encuentro y actividades específicas articuladas con las instituciones de la localidad.

El cierre de una radiografía social de Santa Isabel

Como ocurrió en los anteriores capítulos del censo, las cantidades absolutas corresponden a una proyección estadística. El relevamiento efectivo alcanzó a 2.217 personas y 854 viviendas, y posteriormente los porcentajes fueron trasladados a una población estimada de 4.800 habitantes.

Con esta última entrega se completa una radiografía que durante los últimos días permitió abordar salud, trabajo, demografía, educación, vivienda, servicios y finalmente hogares y participación comunitaria. En este último eje aparecen dos desafíos particularmente claros: una estructura familiar atravesada cada vez más por la presencia de adultos mayores y una participación comunitaria formal que permanece en niveles reducidos, aun cuando los espacios deportivos y recreativos conservan un importante poder de convocatoria.

Resultados del Censo Santa Isabel 2025

PROYECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2026