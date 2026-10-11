Provincia invierte más de 2.500 millones de pesos en ciencia y consolida una alianza con las universidades públicas

A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Provincia de Santa Fe cofinancia proyectos de investigación junto a UNL, UNR, UNRaf y UTN. El ministro Gustavo Puccini remarcó: “Creemos en la ciencia como política de Estado para potenciar nuestro entramado productivo; somos hijos de la educación pública y la defendemos con hechos y recursos”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ratificó su compromiso con el conocimiento, la innovación y el desarrollo regional mediante una política activa de financiamiento conjunto con las universidades nacionales radicadas en el territorio. Desde 2024, la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro lleva adelante un esquema de convocatorias que involucra a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y las cinco facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Frente a un escenario nacional complejo, el gobernador Maximiliano Pullaro fijó una postura clara en defensa de las instituciones formadoras de la provincia al remarcar recientemente en la apertura de los Juegos Deportivos de la UTN en la capital provincial que su gestión siempre van a defender la educación pública como una herramienta transformadora para el desarrollo.

Respaldo

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la inversión en ciencia aplicada es una decisión estratégica para impulsar la economía real: “Somos hijos de la educación pública y creemos firmemente en la articulación del conocimiento y la producción como una verdadera política de Estado. Por eso, el respaldo a nuestras universidades es contundente: forman a los profesionales que agregan valor, impulsan la innovación en nuestras pymes y hacen de Santa Fe el motor productivo del país”.

A través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactei), la Provincia consolidó un cronograma de cofinanciamiento federal y progresivo que comenzó con 15 iniciativas junto a UNL y 10 con UNR en 2024, sumó 6 proyectos financiados con UNRaf (Universidad Nacional de Rafaela) en 2025 y alcanzó 8 proyectos estratégicos con la UTN y sus regionales en 2026. En paralelo, los grupos de investigación acceden a instrumentos provinciales de alto impacto como Investigación Orientada, Tecpro y Código Ciencia, tanto mediante iniciativas propias como en articulación con el sector privado e institucional.

Pilar indispensable

La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Erica Hynes, subrayó que las universidades constituyen un pilar indispensable para el crecimiento santafesino, garantizando arraigo, empleo calificado y respuestas concretas para la industria. En ese marco, remarcó que gracias a la competitividad de los investigadores locales, los equipos captan más de 2.500 millones de pesos al año en todo el territorio provincial. Hynes enfatizó además que Santa Fe es la única provincia argentina que sostiene con presupuesto propio herramientas directas de esta escala para las casas de altos estudios nacionales.

Entre las líneas activas destaca la convocatoria Sinergia Litoral Redes 2026 Santa Fe–UNL, una modalidad asociativa que permanece abierta hasta el 15 de noviembre de 2026 para abordar ejes estratégicos como Innovación Social, Cuidados y Gobernanza Institucional; Biomateriales e Insumos Industriales de Valor Agregado; y Bioeconomía Circular y Gestión Sostenible de Recursos Críticos.

En sintonía territorial, la UNRaf desarrolló su III Jornada de Aportes Científico-Académicos, donde la comunidad investigadora expuso los avances de los proyectos seleccionados en la convocatoria conjunta Asactei–UNRaf, vinculando de manera directa la producción científica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los requerimientos de la cuenca productiva del centro-oeste santafesino.