Rufino: Un hombre recibió 12 años de prisión por abusar de una menor

El hombre, de 32 años, cometió los delitos contra la hija de su pareja durante más de siete años. También fue responsabilizado por amenazas de muerte y agresiones físicas contra la madre de la niña. La sentencia también comprende delitos de violencia de género contra la madre de la niña, con quien el acusado mantenía una relación sentimental y compartía una vivienda.

La resolución fue dictada por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio abreviado celebrado en los tribunales rufinenses. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Florit, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien también intervino en la audiencia en representación de la Fiscalía. El condenado fue identificado únicamente mediante las iniciales G.S.O., para preservar la identidad de las víctimas.

Más de siete años de abusos en el ámbito familiar

De acuerdo con la investigación judicial, los delitos contra la integridad sexual fueron cometidos entre junio de 2017 y octubre de 2024, en la vivienda donde el hombre convivía con la niña y su madre. La relación de pareja que mantenía con la mujer le permitió establecer un vínculo cotidiano con la menor, circunstancia que fue considerada especialmente relevante en la acusación.

La fiscal Florit explicó que el condenado se aprovechó de su posición de poder y autoridad sobre la víctima para cometer los abusos. La investigación permitió establecer que los hechos se reiteraron en distintas oportunidades durante ese período, aunque no fue posible determinar una cantidad exacta de episodios.

La situación de convivencia y la responsabilidad que el hombre ejercía sobre la guarda de la niña constituyeron elementos centrales para determinar las agravantes penales. La acusación no se limitó a los hechos de abuso sexual, sino que también contempló otras conductas delictivas contra la integridad de la menor.

Amenazó de muerte y golpeó a la madre de la niña

La causa judicial también incluyó un episodio de violencia de género ocurrido el 13 de octubre de 2024, cuando el acusado mantuvo una discusión con su pareja. Según detalló la representante del MPA, durante el enfrentamiento el hombre le advirtió que la mataría si lo denunciaba y posteriormente la golpeó en el rostro.

Estos hechos dieron lugar a una acusación por amenazas y lesiones, con agravantes vinculadas tanto a la relación de pareja como al contexto de violencia de género en el que se produjeron.

De esta manera, la investigación comprendió delitos cometidos contra dos integrantes del mismo grupo familiar, con distintas características y calificaciones legales. La Fiscalía incorporó ambas situaciones al acuerdo judicial que finalmente permitió establecer una pena única de prisión.

Las calificaciones penales de la condena

En relación con los delitos contra la niña, el hombre fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos cometidos en un número indeterminado de oportunidades y doblemente agravados por su condición de encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años.

También fue responsabilizado por promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada, en razón de que la víctima era menor de 13 años y de que el autor era una persona conviviente y encargada de su guarda.

A estas figuras penales se sumó el delito de desobediencia judicial. La información difundida por el Ministerio Público de la Acusación no especificó las circunstancias particulares que motivaron esa imputación.

Por los hechos cometidos contra su pareja, la condena incluyó amenazas simples y lesiones leves dolosas doblemente agravadas. En este último caso, las agravantes estuvieron determinadas por la existencia de una relación de pareja entre el agresor y la víctima, y por haber mediado violencia de género.

Reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado

La sentencia se alcanzó mediante un procedimiento abreviado, una modalidad prevista por la legislación procesal penal que permite resolver una causa a partir de un acuerdo entre la Fiscalía, la Defensa y la persona acusada, sujeto a la aprobación judicial.

Durante la audiencia, G.S.O. aceptó expresamente su responsabilidad penal por los delitos atribuidos. Tanto el hombre como su abogado defensor manifestaron su conformidad con la descripción de los hechos, las calificaciones legales, la pena solicitada por la Fiscalía y la utilización de este procedimiento.

La jueza Garini evaluó el acuerdo presentado y resolvió imponer la pena de 12 años de prisión, que comprende la totalidad de los delitos reconocidos por el condenado.

Por su parte, la madre de la niña fue informada sobre el resultado del proceso y manifestó su conformidad con la resolución judicial, tanto por los hechos cometidos en su perjuicio como por aquellos que afectaron a su hija.

Desde el Ministerio Público de la Acusación aclararon que no se difundirá el nombre y apellido del condenado. La reserva responde a la necesidad de proteger la identidad de ambas víctimas y evitar que la exposición pública de sus datos personales provoque nuevas situaciones de revictimización.