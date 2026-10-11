Acueducto Biprovincial: Entra en su etapa final una fase clave del cruce bajo la Autopista Rosario-Santa Fe

La obra del Bloque A, que registra un 25% de avance, abastecerá de agua potable a más de 400.000 habitantes de Santa Fe y Córdoba en su primera etapa. Los trabajos se ejecutan de manera simultánea en la futura planta potabilizadora, la cañería troncal y las cámaras de la conducción.

El Gobierno de Santa Fe continúa con la ejecución del Bloque A del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, una obra que registra un 25% de avance y que permitirá llevar agua potable a 32 localidades santafesinas y 22 cordobesas.

El proyecto, desarrollado de manera articulada por los ministerios de Obras Públicas y de Economía de la Provincia de Santa Fe, se extiende entre Coronda y San Francisco. En su primera etapa, garantizará el acceso al agua potable a más de 400.000 habitantes de ambas provincias.



El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance de los distintos frentes de trabajo. “Sostenemos un ritmo constante en la obra del bloque A, que ya alcanza el 25% de avance general. En el predio de la planta potabilizadora comenzamos a levantar la estructura de hormigón del sector de oficinas y comedor; avanzamos en la cámara de carga, por donde ingresará el agua cruda, y preparamos las losas y los tabiques divisorios de la gran cisterna de agua tratada”, explicó.

Además, precisó que los trabajos sobre la cañería troncal de 1.700 milímetros de diámetro atraviesan una instancia decisiva. “Estamos a pocos metros de concluir una tarea de alta precisión. Ya completamos el cruce bajo un canal e instalamos los tubos de plástico reforzado con fibra de vidrio dentro del túnel ejecutado bajo la Autopista Rosario-Santa Fe”, señaló.

Impacto

Enrico remarcó el impacto de la obra en la vida cotidiana de las comunidades beneficiadas. “Abrir la canilla en cualquier momento del día y disponer de agua segura y de calidad permite realizar las tareas cotidianas de un hogar y dejar atrás los cortes del servicio o la falta de presión que durante años afectaron a nuestras comunidades”, afirmó.

Por su parte, la vocal suplente de la Unidad Ejecutora Biprovincial, Paula Nardín, explicó que el cruce subterráneo de la Autopista AP-01 mediante el sistema de túnel liner constituye una de las tareas más complejas del proyecto.

“Ya se completó la excavación subterránea y ahora se instalan las tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio a través del túnel. Esta tecnología permite atravesar un corredor de altísimo tránsito sin interrumpir la circulación vehicular”, detalló.

Nardín agregó que, en paralelo, avanzan las cámaras de desagüe y de aire, junto con el hormigonado de la cámara de carga, donde ingresará el caudal que será potabilizado en la futura planta.

Cada avance en la planta potabilizadora y en la tubería troncal se articula con los bloques B y C de la obra. El sistema de captación, potabilización y conducción permitirá que el agua tratada llegue con la presión adecuada y bajo estrictos controles de calidad fisicoquímica a cada una de las localidades comprendidas en el acueducto.

Crédito del Fondo OPEP para el Bloque D

El vocal titular de la Unidad Ejecutora Biprovincial, Gonzalo Saglione, destacó las gestiones de financiamiento internacional para las etapas siguientes. “Obtuvimos US$ 65 millones del Fondo OPEP para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial, un proyecto integral de US$ 460 millones”, indicó.

El funcionario explicó que el crédito será distribuido en partes iguales entre Santa Fe y Córdoba. Se suma a los US$ 50 millones aportados por el Fondo Kuwaití para el bloque A y a los US$ 100 millones del Fondo Saudí destinados a los bloques B y C.

“Este respaldo reafirma la solidez financiera del proyecto y la confianza de los organismos multilaterales en las provincias de Santa Fe y Córdoba”, sostuvo Saglione.

El Bloque A del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba cuenta con financiamiento del Fondo Kuwaití y con partidas asignadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.