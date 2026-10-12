Nuevas búsquedas laborales para trabajar en Venado Tuerto

La nueva actualización de Leguas Noticias reúne oportunidades en ventas, turismo, comercio y distribución. Las convocatorias incluyen puestos en Venado Tuerto y localidades cercanas, con requisitos específicos y enlaces directos para enviar las postulaciones.

La sección ¿Dónde hay trabajo? de Leguas Noticias presenta este lunes 12 de octubre cinco búsquedas laborales disponibles para Venado Tuerto y su zona de influencia. Las oportunidades comprenden distintos perfiles, desde tareas operativas en supermercados y distribución de mercadería hasta posiciones comerciales vinculadas con el turismo, el consumo masivo y los servicios financieros digitales.

Repositor y Armador de Stand

Las principales responsabilidades comprenden la reposición y organización de productos en góndolas, el armado de stands comerciales, el acondicionamiento de exhibiciones y el control de la presentación de los artículos. También se requiere mantener los espacios de trabajo ordenados y manipular cuidadosamente los materiales empleados en cada instalación.

Es excluyente residir en Venado Tuerto. Se solicitan habilidades manuales, manejo de herramientas, prolijidad, responsabilidad y buena predisposición para las tareas asignadas. Contar con movilidad propia es una condición deseable.

La modalidad de contratación es eventual, bajo convocatoria, por lo que las jornadas y horarios se informarán de acuerdo con las necesidades del servicio.

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Ejecutivo/a Comercial de Turismo

Otra oportunidad está dirigida a incorporar un Ejecutivo o Ejecutiva Comercial para una compañía vinculada con el sector turístico, con actividad en Venado Tuerto y localidades de su zona de influencia.

El puesto contempla el desarrollo de relaciones comerciales, visitas a clientes, identificación de nuevas oportunidades de negocio, venta de productos y servicios, y asesoramiento a los interesados. La persona seleccionada también deberá realizar el seguimiento de su cartera comercial y planificar acciones orientadas al cumplimiento de objetivos.

Entre los requisitos se encuentran contar con automóvil propio y disponibilidad para trabajar en la calle, además de realizar viajes periódicos dentro de la región. Se buscan perfiles con experiencia comercial, capacidad de negociación, iniciativa y habilidades de comunicación. También se valora la formación y experiencia vinculada con la actividad turística.

La jornada es completa y la posición requiere disponibilidad para recorrer las zonas asignadas. La propuesta contempla reintegro de viáticos.

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Vendedor Preventista – Venado Tuerto, Casilda y Cañada de Gómez

Una empresa del sector de consumo masivo busca incorporar personal comercial con experiencia para desarrollar actividades en Venado Tuerto, Casilda, Cañada de Gómez y otras localidades comprendidas dentro de la zona asignada.

La convocatoria está orientada a perfiles capaces de organizar y ejecutar estrategias comerciales, fortalecer la presencia de productos en los puntos de venta, gestionar relaciones con clientes y acompañar el cumplimiento de los objetivos de facturación y crecimiento.

Entre los requisitos se solicita experiencia comprobable de entre tres y cinco años en empresas de consumo masivo, secundario completo y conocimientos avanzados de Excel, sistemas de gestión y herramientas de análisis comercial. También se valoran las capacidades de negociación, liderazgo y orientación a resultados.

Es excluyente contar con movilidad propia y licencia de conducir vigente, debido a los recorridos que requiere la posición. La empresa ofrece remuneración bruta y un esquema de comisiones, además de posibilidades de desarrollo profesional.

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Ejecutivos/as de Ventas Territoriales

La consultora Adecco Argentina busca Ejecutivos y Ejecutivas de Ventas Territoriales para incorporarse al equipo que presta servicios comerciales a Mercado Pago en Venado Tuerto y el sur de Santa Fe.

La posición tiene como objetivo ampliar la presencia de las soluciones de cobro de la plataforma, mediante la incorporación de nuevos comercios y la atención de una cartera de clientes. Las tareas incluyen presentar herramientas de cobro mediante QR y dispositivos Point, asesorar a comerciantes y acompañarlos durante su implementación.

La convocatoria requiere experiencia previa en ventas territoriales o comerciales de campo, secundario completo, capacidad de negociación y orientación a resultados. También se valoran conocimientos de análisis de datos y estudios superiores relacionados con comercialización, administración o marketing.

La modalidad informada es híbrida, de lunes a viernes de 9 a 18. La propuesta contempla sueldo base, comisiones por ventas, viáticos, computadora y herramientas de trabajo, además de cobertura médica.

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Chofer Repartidor

La consultora Randstad Argentina mantiene una búsqueda para incorporar un Chofer Repartidor destinado a una empresa distribuidora de gas, con operaciones en Venado Tuerto y localidades cercanas.

Entre las principales funciones se encuentran la distribución de mercadería según los recorridos establecidos, la entrega de pedidos a clientes, la gestión de cobros correspondientes a las facturas emitidas y la carga y organización de productos para su posterior traslado. También deberá ocuparse del cuidado y mantenimiento del vehículo utilitario proporcionado por la empresa.

Los requisitos incluyen secundario completo, licencia de conducir vigente y al menos dos años de experiencia comprobable en tareas de reparto o logística. Se valorará contar con habilitación para el transporte de cargas peligrosas, además de una actitud resolutiva y capacidad para organizar las actividades diarias.

La contratación contempla una jornada presencial de tiempo completo, de lunes a viernes y sábados por la mañana. La convocatoria original de Randstad informa como fecha de cierre el 24 de octubre.

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Cómo acceder a las oportunidades laborales

Las cinco convocatorias cuentan con enlaces directos a sus respectivas publicaciones. Desde cada aviso, los interesados pueden consultar las condiciones de la búsqueda y completar el procedimiento de postulación establecido por la empresa o consultora.

Leguas Noticias continúa actualizando la sección ¿Dónde hay trabajo?, con especial atención a las oportunidades disponibles en Venado Tuerto y las localidades del sur santafesino. El relevamiento contempla tanto nuevas convocatorias como búsquedas que vuelven a difundirse, con el objetivo de acercar información laboral de utilidad a quienes buscan empleo o desean acceder a una nueva oportunidad profesional.