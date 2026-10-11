Elortondo: Un allanamiento por maltrato animal terminó con un demorado

El procedimiento se realizó este domingo en una vivienda de calle 25 de Mayo al 600. La Policía secuestró un pistolón, municiones de distintos calibres y un teléfono celular, en el marco de una investigación judicial por presunta infracción a la legislación de protección animal.

Personal de la Comisaría 8ª de Elortondo llevó adelante este domingo un allanamiento en una vivienda de la localidad, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la denominada Ley Sarmiento, vinculada con la protección de los animales. El operativo concluyó con el secuestro de un arma de fuego, municiones y un teléfono celular, además de la demora del morador del inmueble.

La medida fue ordenada por un juez penal de la 3ª Circunscripción Judicial y se concretó en un domicilio ubicado en calle 25 de Mayo al 600. En el procedimiento participaron efectivos de la dependencia policial local, con la colaboración de personal de la Subcomisaría 3ª de Chovet.

Secuestro de elementos y traslado a la comisaría

Durante el allanamiento, desarrollado en presencia de testigos hábiles, los uniformados incautaron un pistolón, municiones de diferentes calibres y un teléfono celular, considerados elementos de interés para el avance de la investigación.

Una vez finalizada la diligencia judicial, se dispuso el traslado de los objetos secuestrados y del titular de la vivienda a la dependencia policial, donde continuaron las actuaciones correspondientes bajo disposición de la Justicia.

La información difundida no precisó las circunstancias que originaron la investigación, qué animales estarían involucrados ni la vinculación específica de los elementos incautados con el presunto hecho investigado. Tampoco se comunicaron nuevas medidas judiciales respecto del hombre demorado.

La legislación sobre protección animal

La investigación fue presentada como una presunta infracción a la denominada Ley Sarmiento, nombre asociado históricamente con la protección de los animales en Argentina. La Ley 2.786, sancionada en 1891, constituyó uno de los primeros antecedentes nacionales en esta materia.

Actualmente, la Ley Nacional 14.346 establece sanciones penales para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales, con penas de entre 15 días y un año de prisión. La normativa contempla distintas conductas que pueden configurar estos delitos, aunque hasta el momento no se informó cuál de ellas motivó específicamente el procedimiento realizado en Elortondo.

La causa continúa bajo intervención judicial, mientras se incorporan a las actuaciones los elementos obtenidos durante el allanamiento.