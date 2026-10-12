Santa Isabel celebró la danza con un festival a sala llena

Durante el 9 y 10 de octubre, la localidad fue escenario de talleres, capacitaciones y presentaciones artísticas que reunieron a bailarines de distintas localidades. El encuentro también permitió celebrar el cuarto aniversario del Ballet Isabelense, en coincidencia con el Día Nacional de la Danza.

La localidad de Santa Isabel vivió dos jornadas dedicadas a la expresión artística con la realización de “Santa Isabel en Movimiento”, una propuesta que combinó formación, intercambio cultural y espectáculos abiertos a la comunidad. El encuentro, desarrollado el viernes 9 y sábado 10 de octubre, culminó con un festival que convocó a una importante cantidad de público en las instalaciones del Club Juventud Unida, donde se presentaron elencos locales y de distintas localidades de la región.

La iniciativa, impulsada por el Área de Cultura del Gobierno de Santa Isabel, contó con la participación del Ballet Isabelense y reunió a bailarines, docentes, academias y familias en torno a una disciplina que continúa consolidando espacios de participación comunitaria. Todas las actividades fueron gratuitas, permitiendo el acceso tanto a instancias de capacitación como a los espectáculos programados.

Dos jornadas de formación e intercambio artístico

La programación comenzó el viernes 9 de octubre en el Complejo Cultural Centenario, con un taller de danza destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años, coordinado por Georgina Rubinich. La actividad propuso explorar las posibilidades del movimiento corporal a través del juego, trabajando sobre la relación con el espacio, la expresión individual y la construcción colectiva.

El sábado, las actividades continuaron con un Seminario Integral de Danza coordinado por Glenda Casaretto y Fernando Muñoz, presentados en la programación como directores del Ballet Folklórico Nacional. La propuesta estuvo organizada en dos encuentros diferenciados por edades: uno destinado a participantes de 10 a 14 años y otro dirigido a jóvenes desde los 15 años y adultos.

Durante las capacitaciones se abordaron técnicas orientadas al enriquecimiento del movimiento expresivo, la presencia de las danzas folklóricas en escena y el vínculo entre las raíces tradicionales y sus posibilidades de interpretación contemporánea. También se trabajaron conceptos de estilización, composición, recreación y diseño coreográfico, incorporando ejercicios prácticos para ampliar las herramientas artísticas de los participantes.

La presencia de referentes de trayectoria nacional constituyó uno de los aspectos destacados del encuentro, al acercar instancias de formación especializada a bailarines de Santa Isabel y la región. Esta combinación de aprendizaje e intercambio permitió que la propuesta trascendiera el formato de un festival tradicional y ofreciera espacios específicos para el desarrollo de quienes practican la danza en sus diferentes expresiones.

Un festival que reunió a elencos de toda la región

El cierre tuvo lugar el sábado por la noche en el Club Juventud Unida, que presentó sus instalaciones colmadas de público para acompañar las actuaciones. Desde las 21, distintos grupos compartieron sus producciones coreográficas en una celebración que integró propuestas folklóricas, tango, ritmos contemporáneos y danzas árabes.

Entre los representantes locales participaron el Ballet Isabelense, el Taller Comunal de Tango, Baila con Vane, La Marrupeña Folklore y La Marrupeña Ritmos, mostrando parte del trabajo artístico que se desarrolla en la comunidad.

La programación también contó con la presencia del Grupo de Danzas Espacio Freya, de Villa Cañás; la Escuela de Danzas Sonia Luraschi, de Firmat; y el Ballet Raks Ana, perteneciente a Anahí Estudio de Danzas Árabes, de Venado Tuerto.

A ellos se sumaron la Escuela Comunal de Folklore “Aromo Criollo”, de Wheelwright; la Escuela de Danzas Folklóricas de Chapuy; el Taller Comunal de Folklore de María Teresa y la Formación Artística de Eugenia García, completando una propuesta caracterizada por la diversidad de estilos y expresiones.

La participación de estas agrupaciones puso de manifiesto el alcance regional de la convocatoria y permitió compartir en un mismo escenario el trabajo que desarrollan diferentes instituciones dedicadas a la enseñanza y difusión de la danza.

El Ballet Isabelense celebró sus cuatro años de trayectoria

La realización de “Santa Isabel en Movimiento” tuvo además un significado especial por su coincidencia con el Día Nacional de la Danza, que se conmemora cada 10 de octubre, y con el cuarto aniversario del Ballet Isabelense.

La agrupación local celebró así cuatro años de actividad vinculada a la formación, la expresión artística y la participación cultural. Su aniversario aportó un motivo adicional para reunir a integrantes, docentes y familias que acompañan el desarrollo de este espacio.

La celebración también permitió reconocer el lugar que ocupan las instituciones culturales en las comunidades del interior, donde los talleres y agrupaciones artísticas ofrecen oportunidades de aprendizaje y generan vínculos entre personas de diferentes edades.

En ese sentido, la participación de elencos procedentes de otras localidades contribuyó a fortalecer el intercambio regional, facilitando el encuentro entre bailarines que comparten una misma disciplina desde distintas experiencias y trayectorias.

La cultura como espacio de encuentro comunitario

Desde la organización expresaron su agradecimiento a los bailarines, profesores, familias y vecinos que participaron de las actividades y acompañaron el desarrollo del festival. La convocatoria puso de relieve el interés que despiertan estas propuestas cuando combinan espectáculos abiertos al público con oportunidades de formación artística.

Con el cierre de esta edición, “Santa Isabel en Movimiento” dejó como resultado dos jornadas de actividad cultural y participación regional, en las que la danza funcionó como un espacio de expresión, aprendizaje y encuentro.

La experiencia volvió a destacar el valor de las iniciativas que promueven el acceso gratuito a la cultura y ofrecen escenarios para visibilizar el trabajo de artistas y agrupaciones de las pequeñas localidades del sur santafesino.

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