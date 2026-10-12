Un automóvil terminó volcado a un costado de la Ruta 94

El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes 12 de octubre. En el vehículo viajaban tres mujeres de Villa Cañás, quienes no presentaban lesiones aparentes y fueron trasladadas para controles médicos.

Un automóvil Toyota Corolla protagonizó un vuelco a la altura del kilómetro 34 de la Ruta Provincial 94, en jurisdicción del departamento General López. Por causas que todavía se desconocen, el vehículo terminó lateralizado sobre la banquina, fuera de la cinta asfáltica, en un sector de pastizales.

El siniestro fue advertido por vecinos, quienes alertaron a los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que las tres ocupantes ya se encontraban fuera del automóvil y no presentaban lesiones aparentes.

Según el informe oficial de Bomberos, las mujeres recibieron asistencia del personal interviniente y de los servicios de emergencias. Posteriormente, fueron trasladadas al hospital local para una evaluación médica y la realización de estudios complementarios.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, efectivos de la Policía de Santa Isabel, personal del SIES 107, Emcofir y agentes de Tránsito de la Municipalidad de Villa Cañás.

Los bomberos realizaron tareas para asegurar la zona y, una vez controlada la situación, regresaron al cuartel sin otras novedades. Hasta el momento, no trascendieron los resultados de los controles médicos realizados a las ocupantes.