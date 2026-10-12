Despistó en la Ruta 65 y recibió la ayuda de un camionero

Un hombre de 50 años perdió el control de su automóvil y terminó chocando contra una alcantarilla durante la mañana de este lunes. El vehículo quedó fuera de la calzada y su conductor logró pedir auxilio mediante la luz de su celular. Fue trasladado al Hospital Pirovano de General Arenales.

Un accidente de tránsito se registró este lunes 12 de octubre, alrededor de las 7:15, sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Arribeños y Teodelina. Un hombre de 50 años, domiciliado en Mercedes, provincia de Buenos Aires, sufrió un despiste mientras conducía un Renault Fluence de color bordó en dirección a la localidad santafesina.

Por causas que se investigan, el automovilista perdió el control, salió de la cinta asfáltica, ingresó en una canaleta y terminó impactando contra una alcantarilla. Según trascendió, el propio conductor habría manifestado que se quedó dormido al volante, circunstancia que deberá ser establecida mediante las actuaciones correspondientes.

A pesar de la violencia del impacto, el hombre consiguió abandonar el vehículo por sus propios medios. Sin embargo, había sufrido traumatismos y se encontraba en un sector de escasa visibilidad, por lo que comenzó a realizar señales con la linterna de su teléfono celular para intentar conseguir ayuda.

La intervención de tres camioneros permitió asistir al conductor

Mientras circulaban por la zona rumbo a Chañar Ladeado, tres transportistas advirtieron una luz que provenía de un sector alejado de la ruta. Uno de ellos, Gustavo Alunda, oriundo de Vedia, pidió a sus compañeros que regresaran para comprobar qué estaba sucediendo.

Al acercarse encontraron el automóvil accidentado y a su conductor, quien se encontraba nervioso, desorientado y con un golpe en la zona de las costillas. Según relató posteriormente uno de los camioneros, el hombre les manifestó que había perdido el conocimiento tras el impacto y que, al recuperarse, consiguió salir del habitáculo.

Los trabajadores solicitaron asistencia policial y sanitaria, mientras procuraban tranquilizar al automovilista. Debido a que había comenzado a llover y se encontraba expuesto al frío, lo abrigaron con una frazada y camperas, permaneciendo junto a él durante aproximadamente una hora hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Finalmente, el conductor fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Ignacio Pirovano, de General Arenales, para recibir atención médica por los traumatismos sufridos. No se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su posterior evolución.

Un camionero que ya había participado en otro rescate

La intervención de Gustavo Alunda tuvo un antecedente particular. El pasado 9 de enero había colaborado en el rescate de Carlos Alberto “Coco” Bello, un vecino de Pergamino que sufrió un accidente sobre la Ruta Nacional 8, en inmediaciones de Fontezuela.

En aquella oportunidad, Bello había permanecido varias horas atrapado dentro de su automóvil, que quedó fuera de la calzada y oculto entre la vegetación, hasta que pudo ser localizado y asistido.

Nueve meses después, Alunda volvió a encontrarse con una situación similar, esta vez en un recorrido que, según explicó, no era el habitual para su trabajo. Su intervención y la de sus compañeros permitió brindar asistencia a un automovilista herido hasta la llegada del personal sanitario.