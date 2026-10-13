Escuelas de General López avanzan con energía solar

La diputada Sofía Galnares recorrió establecimientos educativos de Murphy, Sancti Spíritu y Carmen, donde se ejecutan inversiones provinciales para incorporar sistemas fotovoltaicos. El proyecto comprende seis escuelas del departamento y representa una inversión superior a los 109 millones de pesos.

La incorporación de energía solar en seis escuelas secundarias del departamento General López comenzó a materializarse con las primeras instalaciones de sistemas fotovoltaicos financiados por el Gobierno de Santa Fe. La diputada provincial Sofía Galnares recorrió establecimientos educativos de Murphy, Sancti Spíritu y Carmen para conocer los avances de una iniciativa que busca reducir los costos de electricidad y promover el aprendizaje sobre energías renovables.

El proyecto había sido anunciado en agosto, cuando la Provincia confirmó una inversión total de 109.534.960 pesos destinada a seis instituciones educativas de Amenábar, Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen. Los recursos fueron canalizados mediante aportes no reintegrables a municipios y comunas, a partir de gestiones realizadas por la legisladora junto con los equipos directivos y el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini.

La iniciativa está dirigida a establecimientos secundarios que tienen la particularidad de ser únicos en sus respectivas localidades y mantienen un trabajo articulado entre sí. Además de mejorar su infraestructura, la incorporación de paneles solares permitirá que los estudiantes tengan contacto directo con tecnologías de generación renovable y puedan vincularlas con los contenidos de educación ambiental desarrollados en las aulas.

Murphy ya cuenta con el sistema fotovoltaico instalado

En Murphy, Galnares visitó la E.E.S.O.P.I. Nº 8121, acompañada por el intendente Ezequiel Rodríguez y la coordinadora de Igualdad y Desarrollo Humano del departamento General López, Mónica Nieto. Durante la recorrida fueron recibidos por la directora María Alejandra Pacce, quien les mostró el equipamiento fotovoltaico que ya fue instalado en el establecimiento.

Para concretar esta intervención, el Gobierno provincial otorgó a la Municipalidad de Murphy un aporte no reintegrable de 13,4 millones de pesos, destinado a financiar la adquisición de los equipos, materiales, insumos y servicios necesarios para su instalación.

“Acá podemos ver concretamente para qué sirve gestionar y trabajar de manera articulada. Son recursos provinciales que llegan a una escuela y se convierten en infraestructura que permitirá reducir el costo de la factura de la luz, trabajar en la disminución del consumo eléctrico, mejorar la tensión y educar con el ejemplo sobre el cuidado del ambiente”, expresó Galnares.

La instalación representa un avance en la infraestructura energética del establecimiento, con la posibilidad de generar parte de la electricidad que necesita a partir de una fuente renovable. De esta manera, se busca disminuir la dependencia del suministro convencional y reducir los gastos operativos de la institución, aunque todavía no se informaron resultados concretos sobre el ahorro obtenido.

Sancti Spíritu se encuentra en la etapa final de instalación

La recorrida continuó en Sancti Spíritu, donde la legisladora estuvo acompañada por el intendente Cristian “Chino” Vincenti. Ambos visitaron la E.E.S.O.P.I. Nº 8075, institución en la que los trabajos de instalación del sistema de energía solar fotovoltaica se encuentran próximos a finalizar.

En este caso, la Provincia destinó 20.683.740 pesos mediante un aporte no reintegrable otorgado a la Municipalidad para concretar la intervención. Se trata de una inversión superior a la asignada a los establecimientos de Murphy y Carmen, dentro de un esquema que contempla las necesidades particulares de cada institución beneficiaria.

El equipamiento permitirá aprovechar la radiación solar para producir electricidad y cubrir parte de la demanda energética del edificio. Su incorporación también ofrecerá nuevas posibilidades para desarrollar actividades educativas relacionadas con la eficiencia energética, el uso responsable de los recursos y las alternativas de generación eléctrica.

“Hay una decisión del Gobierno de Santa Fe de acompañar este tipo de iniciativas y un Ministerio de Desarrollo Productivo que está llevando esa decisión al territorio. Con Gustavo Puccini venimos trabajando para que estas herramientas lleguen también a otras instituciones de la provincia”, afirmó Galnares durante la visita.

Carmen también recibió financiamiento provincial

La tercera localidad incluida en la recorrida fue Carmen, donde Galnares visitó la E.E.S.O.P.I. Nº 8092, acompañada por la referente local Jaqui Trentino.

Para este establecimiento, el Gobierno santafesino asignó 13,4 millones de pesos destinados a incorporar tecnología fotovoltaica. La inversión forma parte del mismo proyecto regional, aunque no se precisó en qué etapa se encuentra actualmente la instalación del equipamiento.

Con estas tres instituciones, las recorridas permitieron conocer diferentes instancias de ejecución de los aportes provinciales. La legisladora anticipó que continuará visitando los establecimientos comprendidos en la iniciativa a medida que avancen los trabajos.

Las otras escuelas contempladas en el proyecto son la E.E.S.O.P.I. Nº 3029 “San José”, de Amenábar; la E.E.S.O.P.I. Nº 3004 “San José”, de Villa Cañás; y la E.E.S.O.P.I. Nº 8137, de Chovet. Todas forman parte del esquema de financiamiento anunciado para el departamento General López.

Generación distribuida y educación ambiental

La incorporación de sistemas fotovoltaicos se vincula con la política provincial de promoción de energías renovables y generación distribuida. En ese marco, Santa Fe puso en marcha el programa Prosumidores 4.0, orientado a facilitar la producción de electricidad mediante fuentes renovables y favorecer un aprovechamiento más eficiente de la energía.

Este modelo permite que los usuarios con instalaciones habilitadas para generación distribuida puedan producir electricidad para su propio consumo y, bajo las condiciones correspondientes, vincular sus equipos con la red de distribución.

Galnares recordó que las gestiones para las seis escuelas comenzaron tiempo atrás, mediante el trabajo conjunto con sus autoridades. También relacionó el proyecto con el tratamiento legislativo de la generación distribuida y con la implementación de Prosumidores 4.0 desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La diputada sostuvo que la incorporación de estos sistemas responde a una orientación hacia la energía limpia, la sostenibilidad, la eficiencia y la diversificación de la matriz energética provincial. En ese sentido, consideró que comenzar por las instituciones educativas permite combinar una inversión en infraestructura con una herramienta concreta para la enseñanza.

La experiencia también busca promover que otras instituciones y usuarios privados evalúen la incorporación de tecnologías similares. El funcionamiento de los paneles en edificios escolares puede facilitar el conocimiento de estas alternativas y acercar