Venado Tuerto: Recuperaron dos caballos robados y aprehendieron a dos menores

Los animales habían sido sustraídos durante la noche de un establecimiento rural. Tras varias horas de búsqueda, efectivos policiales localizaron a los sospechosos y lograron recuperar ambos equinos.

Personal de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, de Venado Tuerto, recuperó dos caballos sustraídos de un campo y aprehendió a dos menores de edad que fueron sorprendidos mientras se desplazaban montados sobre los animales.

El procedimiento se inició a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911, mediante el cual se alertó sobre la presencia de un grupo de personas que presuntamente trasladaba dos equinos robados. Con esa información, los efectivos comenzaron un operativo de búsqueda por la zona señalada.

Dos menores de edad que fueron sorprendidos con los animales.

Los interceptaron después de varias horas

Según el informe policial, los agentes recorrieron el sector durante varias horas hasta que localizaron a los sospechosos a menos de dos kilómetros del lugar indicado en la denuncia.

Al interceptarlos, comprobaron que ambos se desplazaban montados sobre los caballos buscados, por lo que procedieron a su aprehensión y al secuestro de los animales.

Los involucrados fueron trasladados a sede policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Los caballos fueron restituidos a su propietario

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al dueño de los equinos y establecer que habían sido sustraídos durante la noche de un establecimiento rural.

En el caso intervino la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que dispuso las medidas correspondientes.

Una vez acreditada la propiedad de los animales, ambos fueron restituidos a su dueño.

Respecto de los dos adolescentes aprehendidos, luego de cumplimentarse los procedimientos legales, fueron entregados a adultos responsables para su guarda y custodia.

El informe policial no precisó las edades de los menores ni la ubicación exacta del campo donde ocurrió la sustracción.