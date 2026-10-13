Venado Tuerto: Prisión preventiva a dos jóvenes por un ataque con cuchillos

Dos jóvenes de 19 y 22 años quedaron en prisión preventiva después de ser imputados por un violento episodio ocurrido el sábado 10 de octubre en Venado Tuerto, cuando un hombre fue atacado con armas blancas en plena vía pública. El enfrentamiento comenzó tras una discusión y terminó con la víctima lesionada en el cuello, debajo de una axila y en el rostro. Además, los agresores le habrían sustraído un par de pantuflas antes de escapar en bicicleta.

La medida fue dispuesta este martes 13 de octubre por la jueza Paula Verónica Borrello, durante una audiencia en la que el fiscal Luis Ricardo Jesús Lagioia presentó los cargos contra ambos sospechosos. La investigación incluye declaraciones testimoniales, el secuestro de dos cuchillos y registros de cámaras de seguridad municipales que permitieron reconstruir parte de lo sucedido.

Una discusión que terminó en un violento ataque

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el episodio ocurrió aproximadamente a las 12:30, en inmediaciones de las calles Alem y Eterovich. La víctima caminaba junto a su pareja cuando dos jóvenes que circulaban en bicicleta comenzaron a dirigirle expresiones a la mujer, situación que desencadenó un intercambio verbal.

Según la declaración del damnificado, ambos individuos regresaron sobre sus pasos y uno de ellos lo desafió a pelear. Durante la discusión, el joven de 22 años, identificado mediante las iniciales B. S. C., levantó su remera y exhibió una cuchilla que llevaba oculta entre sus prendas. Posteriormente, extrajo el arma blanca y comenzó a amenazarlo, hasta que se produjo un enfrentamiento físico.

La Fiscalía sostiene que el acusado atacó al hombre con el cuchillo y le provocó un corte en el cuello. En ese momento intervino el segundo involucrado, M. L. M., de 19 años, quien también llevaba un arma blanca e intentó agredir a la víctima. Esta consiguió hacerlo caer al suelo y ambos comenzaron a golpearse.

Mientras se desarrollaba el forcejeo, el primero de los agresores volvió a intervenir y, de acuerdo con la acusación, le asestó una puñalada debajo de la axila izquierda y posteriormente le propinó una patada en el rostro. La víctima manifestó haber sufrido cortes en el cuello y debajo del brazo, además de presentar la nariz hinchada y con hematomas.

El episodio finalizó cuando los dos jóvenes se retiraron en bicicleta hacia calle Caparrós. Antes de escapar, según la denuncia, se apoderaron de un par de pantuflas que el hombre llevaba puestas, circunstancia que motivó la calificación penal de robo agravado por el uso de arma blanca.

Las cámaras de seguridad fueron fundamentales

La intervención policial comenzó a partir de una comunicación al 911 que alertaba sobre una pelea con cuchillos en la zona. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al sector, aunque inicialmente no logró localizar a los involucrados.

Ante esa situación, los agentes solicitaron colaboración al Centro de Monitoreo Municipal. Mediante las imágenes de una cámara ubicada en Alem y Di Martino, los operadores pudieron establecer las características de los sospechosos y la dirección en la que habían escapado.

Con esos datos, los efectivos interceptaron a dos jóvenes que circulaban en bicicleta en inmediaciones de Caparrós y 3 de Febrero. Durante el procedimiento, uno de ellos extrajo un cuchillo que llevaba entre sus prendas y lo arrojó a una cuneta, mientras que al restante le encontraron otra arma blanca sujeta a la cintura.

Los policías secuestraron ambos cuchillos, las bicicletas, distintas prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación. Entre las pertenencias del acusado de 19 años encontraron un par de pantuflas negras, elemento relacionado con el robo denunciado.

Posteriormente, el análisis de una grabación municipal permitió observar parte de la agresión. Según el informe incorporado al expediente, las imágenes muestran a los sospechosos acercándose a la víctima, la utilización de elementos compatibles con armas blancas, el intercambio de golpes y la intervención de ambos durante el enfrentamiento.

El registro también permitió identificar una patada en el rostro y una puñalada debajo de la axila izquierda. La Policía solicitó la grabación original y completa para incorporarla a las actuaciones judiciales.

Uno de los acusados tenía una condena condicional

Durante la audiencia imputativa surgió otro elemento relevante. El joven de 19 años había sido condenado el 22 de junio de 2026 a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, mediante una resolución dictada por la jueza Lorena Garini, con asiento en Rufino.

Entre las reglas de conducta impuestas en aquella oportunidad figuraba la prohibición de tener armas de fuego y portar armas impropias o de cualquier otro tipo. Por ese motivo, la Fiscalía consideró que su participación en el nuevo episodio también constituyó un incumplimiento de una disposición judicial.

En consecuencia, M. L. M. fue imputado como coautor de robo calificado por el uso de arma blanca y como autor de desobediencia a la autoridad. Por su parte, B. S. C. fue imputado como coautor de robo calificado por el uso de arma blanca.

Ambas atribuciones tienen carácter provisional y corresponden a la etapa inicial de la investigación penal.

La Justicia ordenó la prisión preventiva

En la audiencia celebrada en los tribunales de Venado Tuerto, el fiscal Lagioia solicitó la prisión preventiva ordinaria para ambos imputados. Los acusados estuvieron representados por el defensor público Alfredo Cutuli y optaron por abstenerse de declarar.

La defensa cuestionó la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía y se opuso a la medida cautelar. En su lugar, solicitó que los jóvenes recuperaran la libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas fijar domicilio, mantener prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y presentarse semanalmente ante una dependencia policial.

De manera subsidiaria, el defensor pidió que, si se disponía una medida privativa de la libertad, su duración no superara los 30 días.

Finalmente, la jueza Paula Verónica Borrello resolvió dictar la prisión preventiva ordinaria de los dos acusados, conforme a los argumentos desarrollados durante la audiencia. De esta manera, ambos permanecerán privados de su libertad mientras continúa el proceso penal, sin que la resolución implique una declaración definitiva de culpabilidad.

La investigación seguirá su curso para determinar las responsabilidades penales correspondientes en un episodio ocurrido a plena luz del día, en una zona urbana de Venado Tuerto, que terminó con un hombre herido y dos jóvenes sometidos a prisión preventiva.