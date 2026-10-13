Pullaro entregó a tres instituciones la recaudación de los Juegos Suramericanos

La recaudación de las reservas anticipadas de entradas de Santa Fe 2026 fue distribuida entre Cáritas, Cilsa y la Federación de Veteranos de Guerra. Cada institución recibió 394.612.000 pesos para fortalecer sus programas sociales y comunitarios.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, concretó este martes 13 de octubre la entrega de 1.183.836.000 pesos, correspondientes a la recaudación obtenida mediante la reserva anticipada de entradas para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los fondos fueron distribuidos en partes iguales entre tres organizaciones que desarrollan actividades sociales y comunitarias en distintos puntos de la provincia.

La entrega se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, con la participación de representantes de Cáritas, Cilsa y la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe. Cada entidad recibió 394.612.000 pesos, aunque en el caso de Cáritas el dinero será compartido entre sus sedes de Santa Fe y Rosario, con 197.306.000 pesos para cada una.

Cómo se recaudaron los fondos durante los Juegos

La iniciativa surgió durante la organización de los Juegos Suramericanos, desarrollados del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Si bien el ingreso a las competencias era gratuito hasta completar la capacidad de los escenarios deportivos, el Gobierno provincial habilitó un sistema de reservas anticipadas mediante un aporte de 10.000 pesos para quienes deseaban asegurar su ubicación.

El mecanismo permitió ordenar el acceso a las disciplinas con mayor convocatoria y, al mismo tiempo, generar recursos destinados a organizaciones sociales. La totalidad de lo obtenido mediante esas reservas fue asignada a las tres instituciones, según el compromiso establecido antes del comienzo del certamen.

Pullaro explicó que la propuesta surgió al evaluar la expectativa de público que generaba el acontecimiento deportivo y las dificultades que podían presentarse para garantizar lugares en las competencias más concurridas. En ese contexto, se decidió vincular el sistema de reservas con una finalidad solidaria.

“Ahí surgió la idea de aportar a instituciones que trabajan de manera solidaria y colaborativa y que, cada vez que el Gobierno Provincial, los gobiernos locales o la gente los necesitan, están a disposición”, señaló el mandatario.

Los recursos tendrán distintos destinos sociales

Las organizaciones beneficiarias anticiparon que utilizarán los aportes para sostener programas de asistencia, mejorar infraestructura y ampliar actividades que actualmente desarrollan en sus respectivas comunidades.

El director de Cáritas Santa Fe, Julio Giménez, consideró que la entrega constituye un reconocimiento al trabajo de la institución, que además de brindar asistencia alimentaria y distribuir ropa, desarrolla iniciativas vinculadas con la capacitación, la formación de cooperativas y la organización de talleres.

Por su parte, el director de Cáritas Rosario, Gabriel Monte, agradeció el acompañamiento provincial y aseguró que el aporte permitirá ampliar las acciones destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En representación de Cilsa, su presidenta, Silvia Carranza, destacó la importancia económica de la contribución para sostener los diferentes programas de la entidad. La organización desarrolla tareas de inclusión y acompañamiento, especialmente dirigidas a personas con discapacidad y sectores que requieren asistencia social.

“El resultado de estos Juegos realmente nos sorprendió gratamente. Es algo que necesitamos mucho para seguir con todos nuestros programas sociales”, expresó Carranza.

Los veteranos de Malvinas distribuirán los fondos entre 12 instituciones

Uno de los aspectos destacados de la distribución será el alcance territorial del aporte destinado a la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, que reúne a 12 instituciones distribuidas en diferentes localidades.

Su presidente, Rolando Gómez, explicó que el dinero será repartido entre los centros que integran la Federación, muchos de los cuales afrontan sus gastos de funcionamiento mediante contribuciones realizadas por los propios excombatientes.

“Esto nos va a solucionar un montón de problemas y nos va a dar una mano enorme. Hay centros que muchas veces se sostienen con el aporte de los propios veteranos”, manifestó.

Gómez también valoró la participación de los excombatientes durante los Juegos Suramericanos y destacó la posibilidad de continuar desarrollando actividades vinculadas con la memoria histórica y la difusión de la causa Malvinas. En ese sentido, remarcó la importancia de “seguir sembrando Malvinas a lo largo y a lo ancho de este país”.

Un legado que busca trascender las competencias deportivas

Durante la ceremonia, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, sostuvo que la distribución de los recursos constituye otra de las acciones vinculadas con el legado de Santa Fe 2026. La funcionaria destacó que el deporte puede generar beneficios sociales que trascienden las competencias y las inversiones realizadas en instalaciones deportivas.

“Esto también habla de un Estado que decide acompañar a las instituciones y de lo que puede generar el deporte en la sociedad, porque es una herramienta fundamental”, expresó Tejeda, quien además planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones comunitarias.

Pullaro, por su parte, vinculó la respuesta del público durante las dos semanas de competencia con la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas en la provincia. También consideró que los recursos entregados permitirán atender distintas necesidades de las instituciones, desde mejoras edilicias hasta servicios destinados directamente a la población.

“Se apagó la llama de los Juegos Suramericanos, pero se encendió el corazón y el alma de la provincia invencible de Santa Fe”, afirmó el gobernador al referirse al impacto que dejó el acontecimiento.

Con esta entrega, la Provincia completa el compromiso asumido con las tres entidades antes del inicio de los Juegos. La distribución incorpora una dimensión social al balance del certamen, junto con la infraestructura deportiva construida, las actividades realizadas y la participación ciudadana registrada durante su desarrollo.