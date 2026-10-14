Venado Tuerto: Huyó de la Policía y abandonó una motocicleta

Un hombre escapó a pie durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre en la zona norte de Venado Tuerto, luego de que un efectivo policial intentara identificarlo ante una conducta que le resultó sospechosa. El individuo dejó en el lugar una motocicleta Honda XR 150L, que posteriormente fue secuestrada por personal del Comando Radioeléctrico y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se registró pasadas las 1:10 en calle 26 de Abril al 800, donde un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre una situación inusual. Al arribar al sector, los uniformados se entrevistaron con un efectivo policial que se encontraba en funciones y que había presenciado lo ocurrido.

Según explicó el agente, momentos antes había observado a un hombre que solicitaba dinero a los vecinos, argumentando que necesitaba comprar combustible para su motocicleta. La situación llamó su atención, por lo que decidió intervenir para establecer la identidad de esa persona.

Sin embargo, cuando el policía se identificó como integrante de la fuerza e intentó realizar el procedimiento, el individuo emprendió una rápida huida a pie y logró perderse de vista. En el lugar quedó una motocicleta Honda XR 150L, de color negro con detalles rojos.

El resultado del procedimiento

Tras constatar las características del vehículo, los efectivos del Comando Radioeléctrico procedieron a verificar sus números identificatorios mediante el sistema de emergencias, con el objetivo de determinar si existía algún requerimiento judicial sobre el rodado.

La consulta permitió establecer que la motocicleta no registraba impedimentos legales vigentes al momento de la intervención policial. No obstante, debido a las circunstancias en las que había sido abandonada, se dispuso su secuestro y traslado a una dependencia policial para su correspondiente resguardo.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia, mientras que, de acuerdo con la información suministrada, el conductor logró escapar sin que pudiera concretarse su identificación.