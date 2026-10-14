El Concejo de Villa Cañás tratará drones, zonificación y obras

El Concejo Municipal de Villa Cañás tiene previsto realizar este miércoles 14 de octubre su sesión ordinaria número 678, correspondiente al 39º período legislativo. La agenda reúne siete asuntos, entre los que sobresalen un proyecto para regular las aplicaciones de productos fitosanitarios con drones y una iniciativa del Ejecutivo para modificar la zonificación establecida en el Plan Base de la ciudad.

También se presentarán pedidos vinculados con la seguridad vial, el estado de una avenida, la instalación de baños públicos y distintas intervenciones en espacios de la ciudad. La reunión incluirá, además, una respuesta de la Intendencia sobre la situación de un camino rural.

Proponen regular las aplicaciones de fitosanitarios con drones

Uno de los proyectos que ingresará al cuerpo fue presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical y propone regular las aplicaciones de productos fitosanitarios mediante vehículos aéreos no tripulados. La iniciativa, identificada con el expediente 2.171.C.26, aborda una modalidad tecnológica que permite realizar aplicaciones agrícolas utilizando drones.

La orden del día no incorpora el texto completo de la propuesta, por lo que todavía no es posible precisar qué requisitos, restricciones o procedimientos contempla. Tampoco se especifica si establecerá distancias, autorizaciones particulares o mecanismos de control. Esos aspectos dependerán del contenido del proyecto y de su tratamiento legislativo.

Por el momento, lo confirmado es la presentación de una iniciativa de ordenanza sobre esta actividad, sin que ello implique la aprobación de una nueva regulación municipal.

Cambios en el Plan Base y pedidos por infraestructura

El otro proyecto de ordenanza fue remitido por la Intendencia y solicita autorización para efectuar un cambio de zona del Plan Base de Villa Cañás, bajo el expediente 902.I.26. Este instrumento de planificación establece criterios para la organización territorial y los usos previstos en distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, el temario difundido no identifica qué zona se pretende modificar ni especifica el destino propuesto. Por esa razón, todavía no es posible determinar qué terrenos o actividades quedarían alcanzados por la iniciativa. El alcance concreto del cambio deberá conocerse a partir del expediente y sus fundamentos.

En materia de infraestructura urbana, el bloque Más Para Santa Fe presentó una minuta de comunicación referida al estado de la avenida 49, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 54 bis y 58.

El pedido quedó identificado como expediente 2.167.C.26. La convocatoria no detalla qué deficiencias motivan la presentación ni cuáles serían las medidas solicitadas, pero incorpora la situación de ese sector a los asuntos que abordarán los concejales.

Reductores de velocidad, baños públicos y remodelaciones

Por su parte, el concejal Guillermo J. Poli impulsó tres minutas de comunicación relacionadas con distintas necesidades locales.

Una de ellas plantea analizar la posibilidad de reinstalar reductores de velocidad, aunque el orden del día no señala los puntos en los que se propone ubicarlos. Se trata, por lo tanto, de una solicitud para evaluar esa intervención y no de un anuncio de colocación de dispositivos.

Otra iniciativa del mismo edil propone considerar la instalación de baños públicos en el sector de carribares. El planteo incorpora a la agenda legislativa la disponibilidad de instalaciones sanitarias para quienes utilizan ese espacio, aunque el documento no indica cantidad de baños, ubicación exacta ni previsiones presupuestarias.

La tercera presentación de Poli solicita un informe sobre la remodelación del Balneario Municipal, el inmueble de la Sociedad Española y la casa del Ferrocarril. El objetivo del expediente es obtener información sobre las intervenciones vinculadas con estos tres espacios. La orden del día no describe el estado de los trabajos ni anticipa el contenido de una eventual respuesta del Ejecutivo.

Las iniciativas del concejal quedaron registradas bajo los expedientes 2.168.C.26, 2.169.C.26 y 2.170.C.26, respectivamente.

Una respuesta sobre caminos rurales

Además de los proyectos impulsados por los bloques y concejales, el cuerpo recibirá una respuesta de la Intendencia a la minuta de comunicación 1.160/26, relacionada con el estado de un camino rural.

La contestación figura en el expediente 2.166.C.26, aunque el documento de convocatoria no incluye su contenido ni identifica el camino al que hace referencia. La cuestión quedará incorporada formalmente al temario junto con las restantes iniciativas.

Según el orden institucional previsto, el izamiento de la bandera estará a cargo de la concejal Claudia Compáñs, mientras que Mariana Molina realizará el arrío al finalizar la reunión.

Los siete asuntos forman parte de la agenda legislativa de este miércoles, por lo que su inclusión no significa que los proyectos de ordenanza hayan sido aprobados ni que las solicitudes de comunicación ya tengan una resolución definitiva. Las decisiones que adopte el Concejo dependerán del tratamiento de cada expediente durante la sesión.