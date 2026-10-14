Santa Fe recibió solo 5.833 pesos por habitante desde 2024

Un relevamiento del exministro de Economía Walter Agosto muestra las diferencias en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional durante la gestión de Javier Milei. Santa Fe acumuló 21.500 millones de pesos entre 2024 y septiembre de 2026, mientras que una parte importante de los recursos del fondo continúa sin distribuirse.

La provincia de Santa Fe recibió 21.500 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde 2024 hasta septiembre de 2026, una cifra equivalente a 5.833 pesos por habitante. El dato surge de un relevamiento difundido por el diputado provincial y exministro de Economía Walter Agosto, que permite comparar la distribución de estos recursos entre las distintas jurisdicciones del país.

El análisis muestra diferencias significativas entre las provincias que recibieron transferencias durante la administración del presidente Javier Milei. Mientras Santa Fe se encuentra entre las jurisdicciones beneficiarias con menores aportes por habitante, otras provincias acumularon cifras considerablemente superiores. La distribución de estos fondos responde a un mecanismo particular, destinado a atender emergencias y desequilibrios financieros, que no establece porcentajes fijos para cada distrito.

Cuánto recibió Santa Fe durante los últimos tres años

El detalle de las transferencias permite reconstruir la evolución de los fondos nacionales destinados a Santa Fe. Durante 2024, la provincia recibió 1.500 millones de pesos, mientras que en 2025 los desembolsos alcanzaron los 12.000 millones. A esas cantidades se suman otros 8.000 millones de pesos registrados durante los primeros nueve meses de 2026.

En este último período, los recursos llegaron mediante dos transferencias de 3.000 y 5.000 millones de pesos, respectivamente, vinculadas con las emergencias climáticas que afectaron distintas regiones del territorio santafesino.

La asignación de estos aportes tuvo antecedentes concretos en el sur provincial. Durante 2025, luego de las inundaciones que afectaron a varias localidades, se definió una distribución de recursos para obras de infraestructura y asistencia. En María Teresa, por ejemplo, se contempló una partida superior a 1.100 millones de pesos para intervenciones hídricas, recuperación de caminos y ayuda a familias damnificadas.

Estos antecedentes permiten comprender que los ATN no constituyen transferencias ordinarias para financiar indistintamente cualquier gasto provincial, sino recursos cuya asignación debe responder a las finalidades previstas en la legislación nacional.

Un relevamiento del exministro de Economía y diputado provincial Walter Agosto.

Las diferencias entre provincias en el reparto de ATN

El relevamiento de Walter Agosto establece que, entre enero y el 25 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional distribuyó 184.000 millones de pesos en ATN entre 15 jurisdicciones.

Misiones recibió el mayor monto, con 25.000 millones de pesos, seguida por Corrientes, con 19.000 millones; Catamarca, con 18.500 millones; y Salta, con 18.000 millones. Santa Fe se ubicó por debajo de esas provincias, con los 8.000 millones mencionados.

Durante ese período, nueve jurisdicciones no registraron transferencias por este concepto: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.

Al considerar el acumulado de la gestión presidencial, las diferencias también se reflejan en los montos por habitante. Según los cálculos difundidos por Agosto, Catamarca recibió 88.716 pesos por habitante y Santa Cruz 50.751 pesos, mientras que Santa Fe alcanzó los 5.833 pesos.

En este último indicador, solamente Córdoba y Buenos Aires presentan cifras inferiores entre las jurisdicciones que registraron aportes y figuran en la comparación del legislador.

La medición per cápita permite relacionar las transferencias con la población de cada provincia, aunque no constituye por sí misma un criterio legal para determinar cuánto dinero debe recibir cada gobierno. Además, los valores acumulados corresponden a pesos corrientes de distintos años, sin actualización por inflación.

El debate por los recursos que Nación mantiene sin distribuir

Otro aspecto destacado por el exministro Walter Agosto es el volumen de dinero que permanece acumulado en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.

Según su análisis, los 184.000 millones de pesos distribuidos durante 2026 representan aproximadamente el 20% de los recursos acumulados en el fondo durante el período, mientras que el 80% restante no fue transferido a las provincias.

Esta situación debe distinguirse de la ejecución del presupuesto nacional, ya que el dinero acumulado en el fondo y los créditos presupuestarios habilitados para realizar gastos no son conceptos equivalentes.

La discusión sobre los ATN no es nueva. En 2025, el Congreso de la Nación aprobó una iniciativa destinada a modificar el mecanismo de distribución y establecer transferencias automáticas a las provincias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional vetó el proyecto mediante el Decreto 652/2025, argumentando, entre otras cuestiones, que el cambio afectaría la administración de recursos destinados a situaciones extraordinarias.

Qué son los ATN y cómo se distribuyen

Los Aportes del Tesoro Nacional fueron establecidos por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, sancionada en 1988. Su artículo tercero destina el 1% de la masa de recursos coparticipables a la conformación de un fondo específico para asistir a los gobiernos provinciales.

La normativa determina que esos recursos deben utilizarse para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. A diferencia de la coparticipación federal ordinaria, que se distribuye automáticamente mediante porcentajes establecidos, los ATN son asignados por decisión de las autoridades nacionales competentes.

Esto significa que una provincia no tiene garantizado un monto determinado en función de su cantidad de habitantes ni de su participación en la recaudación nacional. Las asignaciones deben responder a las finalidades legales del fondo, cuya administración también contempla la posibilidad de mantener recursos como reserva para ejercicios posteriores.

Por esa razón, las diferencias entre jurisdicciones no permiten establecer, por sí solas, la existencia de un trato político favorable o desfavorable hacia un gobierno provincial.

Un indicador para analizar el financiamiento provincial

Los datos difundidos por Walter Agosto vuelven a poner en discusión la distribución de uno de los instrumentos de asistencia financiera que conserva el Gobierno nacional.

Para Santa Fe, el acumulado de 21.500 millones de pesos desde 2024 permite dimensionar los recursos recibidos por esta vía y compararlos con los desembolsos destinados a otras provincias durante el mismo período.

La cuestión central no se limita a establecer qué jurisdicción recibió más dinero, sino también a conocer qué situaciones motivaron las asignaciones, cuáles fueron los criterios utilizados y qué proporción de los recursos disponibles efectivamente se transfirió.

En ese marco, la información presupuestaria constituye una herramienta para evaluar el funcionamiento del sistema de asistencia extraordinaria y su incidencia sobre las finanzas de los gobiernos provinciales.