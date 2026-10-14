Santa Isabel reclama una obra para prevenir inundaciones

El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, volvió a reclamar al Gobierno de Santa Fe la ejecución de una obra hídrica considerada fundamental para reducir el riesgo de inundaciones en la localidad. Se trata del desvío del drenaje rural Nº 3, un proyecto presentado en marzo de 2024 ante el Ministerio de Obras Públicas provincial que, después de más de dos años y medio, continúa sin avances significativos hacia su concreción.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el mandatario expuso la problemática desde la Ruta Provincial 94, a la altura de la calle del ex Matadero Comunal. Allí explicó que por ese sector circula aproximadamente el 40% del agua que escurre de todo el distrito, procedente principalmente de la zona comprendida entre las rutas Nacional 8 y Provincial 94.

Actualmente, ese importante caudal se dirige hacia el ingreso principal del pueblo, donde dificulta la evacuación de los excedentes acumulados dentro de la planta urbana. Esta situación representa una preocupación para las autoridades locales, especialmente durante períodos de precipitaciones intensas, cuando el aporte proveniente de los campos puede agravar los problemas de anegamiento.

Una solución pendiente desde marzo de 2024

La propuesta técnica presentada ante la Provincia contempla construir una conexión hidráulica por debajo de la Ruta Provincial 94 para conducir los excedentes directamente hacia la laguna El Aljibe. De concretarse, permitiría modificar el recorrido actual del agua y evitar que ingrese al sector urbano, favoreciendo el funcionamiento del sistema de desagües existente.

«Desde marzo de 2024, venimos insistiendo con presentaciones para lograr que esta agua cruce por debajo de esta alcantarilla de Ruta 94 y no se dirija hacia el ingreso de la localidad, lo cual genera graves ralentizaciones en lo que es el escurrimiento normal del ejido urbano», explicó Giorgis durante la grabación.

La intervención busca actuar sobre una de las principales causas que dificultan el drenaje durante las lluvias abundantes. En lugar de limitarse a evacuar el agua una vez que alcanza las calles del pueblo, la iniciativa apunta a impedir que una parte considerable de los excedentes rurales llegue hasta allí.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde las primeras gestiones, el proyecto todavía no cuenta con una fecha de ejecución anunciada. Tampoco se informaron públicamente, en esta nueva presentación del reclamo, precisiones sobre el presupuesto necesario o un eventual cronograma de trabajos.

Los esfuerzos de la administración local

Durante su exposición, el intendente destacó que el municipio viene destinando recursos y realizando distintas tareas preventivas para disminuir las consecuencias de los excesos hídricos. También remarcó la participación de productores agropecuarios, quienes colaboraron con las acciones desarrolladas en el distrito.

«Durante todo este último tiempo, hemos invertido tiempo y recursos, inclusive junto a nuestros productores, para evitar al máximo los riesgos de inundación», manifestó.

No obstante, desde la administración municipal consideran que esos esfuerzos deben complementarse con la intervención solicitada a las autoridades provinciales. La propuesta involucra una modificación hidráulica vinculada con la Ruta 94, por lo que su concreción requiere avanzar en las gestiones ante los organismos competentes.

El objetivo es contar con una solución preventiva que permita disminuir la vulnerabilidad de Santa Isabel frente a futuras precipitaciones, en lugar de depender exclusivamente de las tareas de mantenimiento y las medidas adoptadas cuando se producen acumulaciones importantes de agua.

Giorgis anticipó que continuará con los reclamos

Ante la demora, el mandatario ratificó su intención de insistir ante el gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Obras Públicas y los demás funcionarios provinciales que tengan intervención en el proyecto.

«Seguiremos insistiendo al Gobierno provincial, a su gobernador, a su ministro de Obras Públicas y a todos los funcionarios que sea necesario para que esta obra se realice y evite al máximo que nuestros vecinos sufran las consecuencias», afirmó.

La administración local pretende que la intervención sea incorporada a la planificación de infraestructura hídrica provincial, con el objetivo de avanzar hacia su ejecución después de las gestiones iniciadas en 2024.

El nuevo planteo deja expuesta una demanda que continúa pendiente para Santa Isabel: contar con una infraestructura capaz de mejorar el manejo de los excedentes rurales y disminuir su impacto sobre el pueblo, antes de que nuevos episodios de lluvias intensas vuelvan a poner a prueba su capacidad de escurrimiento.