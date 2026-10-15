Detuvieron en Rosario a un sospechoso por un robo armado en Casilda

La investigación por un asalto cometido en septiembre permitió identificar una camioneta utilizada durante el hecho. El análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones derivó en dos allanamientos en Rosario, donde fue detenido un hombre de 48 años.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este jueves 15 de octubre en Rosario a un hombre de 48 años investigado por un robo calificado cometido en una vivienda de Casilda. El procedimiento fue resultado de una investigación que combinó registros de videovigilancia, análisis de comunicaciones telefónicas y el uso del sistema Lince, una herramienta tecnológica que emplea inteligencia artificial para procesar imágenes de cámaras de seguridad.

Durante los operativos, realizados en dos domicilios de Rosario, los efectivos también secuestraron una camioneta Ford Ecosport roja, prendas de vestir y un teléfono celular que podrían aportar información relevante para la causa, a cargo del fiscal Juan Pablo Oggero, del Ministerio Público de la Acusación de Casilda.

El asalto ocurrido en septiembre

El hecho investigado se produjo durante la tarde del 2 de septiembre de 2026, cuando dos hombres llegaron a Casilda a bordo de una Ford Ecosport roja y se dirigieron a una vivienda ubicada en Ayacucho al 1200.

Según los elementos reunidos en la investigación, los involucrados ingresaron al domicilio y, mediante amenazas con armas de fuego, sustrajeron distintos elementos. También se investiga el envío de mensajes intimidatorios a la moradora de la vivienda a través de la red social Facebook.

La denuncia dio inicio a una serie de medidas destinadas a identificar a los presuntos responsables y reconstruir sus movimientos. Los investigadores del Distrito Casilda de la PDI comenzaron por relevar cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del inmueble y examinar comunicaciones que podrían estar vinculadas con el episodio.

Las primeras imágenes analizadas permitieron establecer la participación de una camioneta Ford Ecosport de color rojo, una característica que se convirtió en uno de los principales puntos de referencia para avanzar en las averiguaciones.

Cómo intervino el sistema Lince

Una de las diligencias determinantes surgió de las gestiones realizadas ante la Comuna de Pujato, que permitieron establecer el dominio del vehículo observado en los registros fílmicos.

Con esa información, los investigadores utilizaron el sistema Lince para analizar los desplazamientos de la camioneta durante la jornada del robo. La herramienta, implementada por el Gobierno de Santa Fe, procesa imágenes provenientes de cámaras de videovigilancia y facilita la identificación y el seguimiento de vehículos de interés para las investigaciones policiales.

El trabajo permitió reconstruir movimientos que fueron contrastados con registros telefónicos y otros elementos incorporados a la causa. De esta manera, la PDI reunió información que sirvió de fundamento para solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

La investigación no se limitó a las imágenes captadas en el lugar del asalto, sino que incorporó registros de cámaras públicas y privadas, además de información obtenida mediante distintas diligencias policiales.

Dos allanamientos y un hombre detenido en Rosario

Con las autorizaciones judiciales, durante la madrugada de este jueves se llevaron adelante dos allanamientos en Rosario. Los procedimientos se desarrollaron en Ravagnini al 1300 y Pasaje Areguá al 2000, con intervención de la Policía de Investigaciones y la colaboración de los Grupos de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales IV de Casilda y VI de Villa Constitución.

En el domicilio de Ravagnini al 1300 fue detenido un hombre de 48 años, identificado mediante las iniciales H. M. Z., cuya presunta participación en el episodio es materia de investigación.

En ese mismo procedimiento, los efectivos secuestraron una Ford Ecosport roja, prendas de vestir que guardarían relación con las observadas en las filmaciones y un teléfono celular presuntamente vinculado con las comunicaciones examinadas.

Los elementos incautados quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para continuar con las medidas investigativas correspondientes.

La causa permanece abierta bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Oggero, mientras se procura determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas en el asalto.