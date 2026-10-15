Teodelina: Aprobaron el Buzón de la Vida para denunciar la venta ilegal de drogas

La iniciativa fue impulsada por el concejal Ignacio Gutiérrez Bróndolo y permitirá informar sobre venta ilegal de drogas y trata de personas. Los sobres serán remitidos directamente a la Justicia Federal, sin intervención municipal en la lectura de su contenido.

El Concejo Municipal de Teodelina aprobó el proyecto de ordenanza “Buzón de la Vida”, impulsado por el concejal Ignacio “Nacho” Gutiérrez Bróndolo, de Encuentro por Teodelina. La medida permitirá incorporar por primera vez en la localidad un mecanismo de participación ciudadana para aportar información anónima sobre posibles delitos vinculados con el narcotráfico y la trata de personas.

La iniciativa representa un avance en la incorporación de herramientas comunitarias de prevención y responde a la necesidad de contar con un canal accesible para comunicar situaciones que, por temor a represalias o exposición personal, muchas veces no llegan a conocimiento de las autoridades. El proyecto tomó como referencia experiencias desarrolladas en localidades vecinas, particularmente Santa Isabel, donde ya se implementó este sistema.

Cómo funcionará el Buzón de la Vida

El procedimiento permitirá que cualquier vecino deposite información escrita en un sobre cerrado, sin necesidad de identificarse. Las comunicaciones podrán contener datos sobre presuntos puntos de venta de estupefacientes, actividades relacionadas con el microtráfico o situaciones que pudieran estar vinculadas con la trata de personas.

La principal garantía del sistema es que los sobres no podrán ser abiertos ni leídos por funcionarios o autoridades municipales. La documentación será remitida al Juzgado Federal de Venado Tuerto mediante un procedimiento institucional que deberá asegurar su resguardo y transparencia.

De esta manera, el municipio funcionará como receptor de las comunicaciones, mientras que su contenido quedará exclusivamente a disposición de la Justicia Federal, que tendrá la responsabilidad de evaluar la información y determinar si corresponde impulsar alguna actuación.

La ordenanza aprobada establece así un canal alternativo para acercar datos sobre posibles actividades delictivas. Sin embargo, la presentación de una comunicación no implica por sí misma la existencia de un delito comprobado, ya que cualquier información deberá ser analizada por las autoridades competentes.

Por el momento, no se precisaron públicamente los lugares donde se instalarán los buzones ni la fecha en que comenzarán a funcionar.

Una iniciativa que no apunta contra los consumidores

Desde Encuentro por Teodelina hicieron especial hincapié en diferenciar la persecución de la comercialización ilegal de estupefacientes del abordaje sanitario y social de los consumos problemáticos.

“El objetivo no es perseguir ni estigmatizar a las personas que atraviesan situaciones de consumo, sino actuar contra la comercialización ilegal de drogas y fortalecer las herramientas de prevención y protección de nuestra comunidad”, señalaron desde el espacio político.

Esta distinción constituye uno de los ejes de la propuesta, que busca concentrar los aportes ciudadanos en actividades presuntamente delictivas, sin convertir el dispositivo en un instrumento de señalamiento hacia personas que necesitan asistencia o acompañamiento.

Una agenda de prevención y protección de los jóvenes

La aprobación del Buzón de la Vida también fue presentada como parte de una estrategia más amplia para abordar las consecuencias del narcotráfico y los consumos problemáticos en la comunidad.

Desde el sector que promovió la ordenanza plantearon la necesidad de articular políticas de prevención, atención y acompañamiento junto con instituciones educativas, sanitarias, religiosas y organizaciones sociales. La intención es avanzar en acciones coordinadas que permitan intervenir sobre las distintas dimensiones de esta problemática.

En ese marco, destacaron especialmente la protección de niños, adolescentes y jóvenes, y la importancia de sostener políticas públicas que trasciendan las medidas aisladas.

“Cuidar a nuestros jóvenes exige un Estado presente, instituciones comprometidas y políticas públicas que perduren en el tiempo. Este es un primer paso dentro de una agenda de trabajo mucho más amplia”, expresaron desde Encuentro por Teodelina.

Con esta decisión del Concejo Municipal, Teodelina se suma a las localidades que adoptaron el Buzón de la Vida como instrumento de colaboración ciudadana. El próximo paso será definir su implementación efectiva, para que los vecinos puedan comenzar a utilizar este nuevo canal de comunicación con la Justicia.