Santa Isabel: Abrieron los Buzones de la Vida y se registraron 27 denuncias anónimas por narcomenudeo

La iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana y brindar un canal seguro para denunciar la venta de estupefacientes. Las presentaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Venado Tuerto para su investigación.

La localidad de Santa Isabel llevó adelante una nueva apertura de los Buzones de la Vida, una herramienta orientada a promover la participación ciudadana y facilitar denuncias anónimas vinculadas al narcomenudeo. En esta oportunidad se registraron 27 presentaciones, que fueron remitidas a la Fiscalía de Venado Tuerto, organismo competente para avanzar con las investigaciones correspondientes.

La jornada contó con la presencia del intendente Pablo Giorgis, el juez de Pequeñas Causas Marcos Pellegrini y la jueza de Faltas Rebeca Di Batista, quienes supervisaron la apertura y el procedimiento de recolección de los formularios.

Los Buzones de la Vida constituyen un mecanismo de prevención que permite a los vecinos aportar información de manera confidencial sobre la posible venta de estupefacientes, fortaleciendo la colaboración entre la comunidad y el sistema judicial. La herramienta apunta especialmente a proteger a niños, adolescentes y jóvenes, sectores considerados más vulnerables frente al avance del narcomenudeo.

En ese marco, el intendente Pablo Giorgis destacó la importancia de la participación ciudadana y sostuvo que “es fundamental que como comunidad podamos unirnos para denunciar a quienes dañan la salud y el futuro de nuestros jóvenes”. Además, señaló que “los Buzones de la Vida representan una herramienta importante para que cada vecino pueda colaborar de forma anónima y así, entre todos, avanzar hacia una Santa Isabel más segura”.

La apertura forma parte de una política sostenida de articulación institucional con la Justicia y los organismos competentes, orientada a reforzar la prevención, el cuidado social y el compromiso colectivo frente a una problemática que requiere la participación activa de toda la comunidad.