Rufino busca elegir en 2027 la convención de su Carta Orgánica

El Ejecutivo presentó un borrador de 138 artículos y pretende que el Concejo Deliberante apruebe la convocatoria antes de finalizar noviembre. La iniciativa contempla nuevas reglas institucionales, controles sobre los fondos públicos y cambios en la integración del cuerpo legislativo.

El municipio de Rufino busca avanzar en la elaboración de su Carta Orgánica y pretende que los representantes encargados de redactarla sean elegidos durante los comicios de 2027. Para ello, el Ejecutivo encabezado por Natalio Lattanzi remitió al Concejo Deliberante un proyecto de convocatoria a una Convención Estatuyente, acompañado por un borrador de 138 artículos distribuidos en 14 capítulos.

La iniciativa fue presentada públicamente en una conferencia de prensa realizada el 8 de octubre, en la que el intendente y el jefe de Gabinete, Arturo Patimo, explicaron los alcances del proceso. Aclararon que el texto enviado constituye una propuesta de trabajo y que la decisión inmediata corresponde al Concejo: determinar si convoca o no a la Convención que tendrá la facultad de sancionar la norma local.

La posibilidad de dictar una Carta Orgánica surge de la Constitución santafesina reformada en 2025 y de la Ley Orgánica de Municipios 14.436, sancionada en abril de este año. Las ciudades con más de 10.000 habitantes pueden elaborar ese instrumento, aunque no están obligadas a hacerlo. Mientras no cuenten con una Carta Orgánica propia, continúan sujetas al régimen municipal establecido por la legislación provincial.

El Concejo deberá resolver antes del calendario electoral

Patimo explicó que el objetivo del Ejecutivo es incorporar la elección de convencionales estatuyentes al proceso electoral de 2027. Para concretarlo, el Concejo deberá aprobar la ordenanza de convocatoria y comunicarla a las autoridades provinciales, encargadas de incluir esa elección en el cronograma correspondiente.

Durante la conferencia, el funcionario estimó que el tratamiento legislativo debería completarse a más tardar alrededor del 30 de noviembre, debido a los plazos de organización electoral. Se trata de una previsión expresada por el gobierno municipal, no de una convocatoria ya aprobada.

El proyecto propone que la Convención disponga de 180 días corridos para su trabajo, con posibilidad de una prórroga de 60 días. Si no lograra sancionar la Carta Orgánica dentro de ese período, sería necesaria una nueva convocatoria electoral, de acuerdo con el mecanismo planteado por el Ejecutivo.

En cuanto a los costos, Lattanzi indicó que no propone remuneraciones para los estatuyentes. El municipio se haría cargo de los recursos materiales y espacios necesarios para las sesiones, aunque esa organización también deberá definirse durante el tratamiento del proceso.

El Concejo deberá aprobar la ordenanza de convocatoria de la Convención Estatuyente.

Qué podría cambiar para los vecinos

Entre las cuestiones que podrían regularse a través de la futura Carta Orgánica figuran la administración de los recursos públicos, el empleo municipal, las condiciones de acceso a los cargos electivos y determinados servicios y espacios públicos. Patimo mencionó, por ejemplo, la posibilidad de establecer reglas locales para las relaciones laborales de los empleados municipales, incluso en materia de negociación salarial.

Otro punto destacado fue el control de las cuentas públicas. La Constitución provincial prevé un órgano de control externo para los municipios y el borrador del Ejecutivo plantea que, en Rufino, tenga carácter técnico, independencia funcional y participación institucional en la designación de sus integrantes. Según lo explicado en la conferencia, su fiscalización alcanzaría al Ejecutivo, al Concejo y a organismos municipales como el consorcio GIRSU y la Caja de Jubilaciones.

También se contemplan herramientas de participación ciudadana, entre ellas consultas populares, audiencias públicas y mecanismos de revocatoria de mandatos, cuya instrumentación deberá ajustarse a las disposiciones constitucionales.

También se plantea modificar la integración del Concejo

El Ejecutivo remitió otros proyectos para adecuar el funcionamiento municipal a la nueva normativa provincial. El paquete incluye iniciativas sobre el Tribunal de Faltas, la administración financiera, la creación de un Boletín Oficial digital y la composición del Concejo Deliberante.

Sobre este último punto, Patimo sostuvo que Rufino tiene actualmente seis concejales y que la propuesta elevada contempla una reducción transitoria a cinco, tomando como referencia el último censo. La definición de la integración definitiva quedará sujeta al régimen que comenzará a aplicarse en 2031, según explicó el funcionario.

El próximo paso será el debate de estas iniciativas en el Concejo Deliberante. Si no se aprueba la convocatoria a tiempo para las elecciones de 2027, Rufino continuará bajo la Ley Orgánica de Municipios y podrá retomar el proceso en otro turno electoral.