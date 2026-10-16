Villa Cañás inició una nueva obra pluvial con 80 tubos

La Municipalidad de Villa Cañás comenzó una nueva obra de entubación sobre Calle 45 bis, en el tramo comprendido entre las calles 58 y 62. La intervención, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, contempla la colocación de 80 tubos para mejorar el sistema de desagües pluviales en ese sector de la ciudad.

Los trabajos forman parte de las medidas preventivas que desarrolla el Municipio frente a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, ante la posibilidad de que se registren períodos de precipitaciones intensas durante los próximos meses.

El objetivo de la intervención es facilitar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir el riesgo de anegamientos, mediante el mejoramiento de la infraestructura destinada a evacuar el agua de lluvia.

Nuevas intervenciones en el sistema de drenaje

La obra de Calle 45 bis se incorpora a una serie de trabajos que la Municipalidad viene ejecutando tanto en el área urbana como en sectores rurales del distrito. Estas acciones comprenden la instalación de conductos, el acondicionamiento de canales y la adecuación de desagües existentes.

Durante septiembre se realizaron intervenciones en distintos puntos de Villa Cañás. Entre ellas, la colocación de 16 tubos en inmediaciones de la Laguna Rovea y otros 12 sobre calle 36, estos últimos fabricados por personal municipal en la Planta Hormigonera.

También se desarrollaron trabajos en el Canal Paysandú, donde se instalaron diez tubos mediante una intervención conjunta con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa. Esa obra estuvo orientada a mejorar la circulación del agua en el sector rural y favorecer el funcionamiento de los desagües ante precipitaciones abundantes.

En paralelo, el Municipio avanzó con tareas de limpieza y mantenimiento de canales. A fines de septiembre comenzó una intervención sobre el conducto paralelo a las vías ferroviarias, por avenida 49, con un recorrido previsto de aproximadamente 3.400 metros, desde avenida 64 hasta las inmediaciones de la planta de la Cooperativa.

Para esos trabajos se dispuso de una retroexcavadora de brazo largo, incorporada mediante un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe, que permite retirar sedimentos y vegetación de sectores de difícil acceso.

Obras preventivas ante el fenómeno El Niño

Las intervenciones sobre la infraestructura hídrica se desarrollan en el marco de la planificación municipal frente a posibles contingencias climáticas. El propósito es mejorar las condiciones de drenaje antes de que se produzcan episodios de lluvias importantes.

En ese contexto, la Junta Municipal de Protección Civil avanzó durante octubre en la organización de un Plan de Contingencia, que contempla la identificación de sectores vulnerables, la coordinación entre instituciones y la disponibilidad de recursos para responder ante eventuales emergencias.

El jueves 15 de octubre, las autoridades presentaron públicamente ese esquema durante una reunión realizada en el Centro Cultural, con la participación de instituciones y vecinos. En la oportunidad también se repasaron las obras de entubación y limpieza de canales que se vienen ejecutando como parte de la preparación de la ciudad.

La nueva intervención sobre Calle 45 bis constituye otra etapa de ese programa de infraestructura. Con 80 tubos previstos para el tramo comprendido entre 58 y 62, el Municipio busca mejorar las condiciones de evacuación del agua en ese sector y disminuir las posibilidades de acumulación durante períodos