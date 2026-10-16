Villa Cañás presentó a vecinos su plan ante El Niño

La Junta Municipal de Protección Civil de Villa Cañás reunió en el Centro Cultural a representantes de instituciones y vecinos para presentar su Plan de Contingencia ante posibles emergencias vinculadas con el fenómeno climático El Niño. El encuentro permitió conocer cómo se organizará la respuesta local y qué trabajos se desarrollan para disminuir los riesgos asociados con lluvias intensas.

La jornada contó con exposiciones del intendente Norberto Gizzi y de Pedro Obuljen, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y director provincial de Protección Civil-Zona Sur. Ambos abordaron los criterios de prevención, la planificación de recursos y la necesidad de que las instituciones involucradas puedan actuar de manera coordinada ante situaciones que requieran asistencia a la población.

Uno de los ejes de la reunión fue la presentación del Plan de Contingencia elaborado por la Junta Municipal. El documento reúne lineamientos para organizar la intervención de los distintos organismos frente a escenarios de emergencia climática. Durante la actividad también se describieron los recursos disponibles y los mecanismos de articulación previstos para que las respuestas no dependan de decisiones aisladas.

La convocatoria tuvo además un componente informativo dirigido a los vecinos. A diferencia de las reuniones de trabajo entre organismos, esta instancia permitió compartir con la comunidad las acciones preventivas y explicar cómo se viene preparando la ciudad ante posibles complicaciones derivadas de las precipitaciones.

Un sistema de respuesta con varias instituciones

La Junta Municipal de Protección Civil fue constituida mediante el Decreto Nº 014 bis de 2019 y tiene al intendente como máximo responsable. Participan representantes de Bomberos Voluntarios, el Hospital SAMCo, el SIES 107, la Comisaría 6ª, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, COEVICAL y distintas áreas del Ejecutivo municipal. Esa integración reúne servicios de asistencia, seguridad, salud e infraestructura.

La presentación pública constituye una nueva etapa de un trabajo que comenzó meses atrás. En junio, las instituciones ya habían iniciado la elaboración de una estrategia común y, a comienzos de octubre, el Municipio informó que el plan de acción había sido elevado a Protección Civil de Santa Fe. La planificación contempla desde anegamientos y cortes preventivos de calles hasta eventuales interrupciones de electricidad y comunicaciones.

Entre las medidas definidas previamente se encuentra la utilización del cuartel de Bomberos Voluntarios como punto de coordinación institucional si una tormenta deja fuera de servicio los sistemas habituales de contacto. También se identificaron sectores inundables y se analizaron procedimientos para restringir la circulación en calles que puedan quedar cubiertas por el agua.

Obras de drenaje y mantenimiento de canales

Durante la reunión en el Centro Cultural, las autoridades repasaron los trabajos municipales de entubación y limpieza de canales. Estas intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua y reducir la posibilidad de anegamientos, especialmente en sectores donde la acumulación de precipitaciones puede generar dificultades en la circulación y afectar el funcionamiento de los desagües.

Entre los antecedentes recientes figuran obras de desagüe y colocación de tubos y módulos premoldeados en la zona oeste de Villa Cañás. En septiembre también se realizaron trabajos en el área rural del distrito, donde se instalaron diez tubos en el Canal Paysandú mediante una intervención articulada con el Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa.

A esas acciones se suma el mantenimiento de cunetas y canales. En octubre, el Municipio había informado tareas de canalización con maquinaria provincial sobre la Ruta Provincial 94 y previsto nuevas intervenciones con equipos propios. El objetivo es conservar despejados los conductos que deben evacuar los excedentes de agua cuando se registran precipitaciones importantes.

Un escenario climático que mantiene la atención

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su reporte del 2 de octubre que El Niño presentaba condiciones de fuerte intensidad. Según sus modelos, la probabilidad de continuidad de esta fase durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026 era del 100%. Esa proyección describe la evolución del fenómeno a escala climática, pero no equivale a un pronóstico de lluvias para una ciudad o una fecha determinada.

En ese contexto, la reunión permitió exponer ante instituciones y vecinos el trabajo desarrollado por la Junta y los recursos con los que cuenta Villa Cañás para responder a distintas contingencias. El propósito de las autoridades locales es combinar la preparación operativa con las obras preventivas y mantener una organización común si se presenta una emergencia.