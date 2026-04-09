Teodelina: Se llamó a licitación para comprar maquinaria y avanzar en la modernización del parque automotor

El intendente anunció la adquisición de una motoniveladora, un camión compactador y un tanque regador cero kilómetro. Las compras forman parte de un plan de renovación de equipos que se desarrollará durante 2026 con apoyo del Gobierno provincial.

La Municipalidad de Teodelina abrió dos licitaciones públicas para la compra de maquinaria vial y equipamiento destinado a mejorar los servicios urbanos. El anuncio fue realizado por el intendente Joaquín Poleri, quien destacó que la incorporación de nuevos equipos forma parte del proceso de modernización del parque de maquinaria municipal.

“Las buenas noticias se comparten. Llamamos a licitación pública para la compra de una motoniveladora, un camión compactador y un tanque con implemento de riego. Todo cero kilómetros”, señaló el mandatario local.

Poleri remarcó que la renovación del equipamiento será progresiva a lo largo del año: “Esto es parte del proceso de modernización de todo el parque de maquinaria de nuestra municipalidad, que nos va a llevar todo el 2026. Porque hoy podemos modernizar el parque de maquinaria gracias a que somos ciudad y al gobierno provincial de Maxi Pullaro”.

El jefe municipal hizo referencia al acompañamiento de la gestión provincial encabezada por Maximiliano Pullaro, que permite avanzar en la incorporación de nuevas herramientas para mejorar la prestación de servicios públicos.

Detalles de las licitaciones

Según el llamado oficial, se realizarán dos procesos licitatorios:

Licitación Pública N° 1/2026: compra de un camión con caja compactadora de residuos y un tanque regador montado sobre camión, propiedad de la municipalidad.

compra de un camión con caja compactadora de residuos y un tanque regador montado sobre camión, propiedad de la municipalidad. Licitación Pública N° 2/2026: compra de una motoniveladora nueva, sin uso.

En ambos casos, la consulta y venta de pliegos se realiza en la sede municipal ubicada en calle J. M. Moreno 306, hasta el 29 de abril de 2026.

La recepción de ofertas será hasta las 10:45 de ese día y la apertura de sobres a las 11:00 en la sede municipal.

El valor del pliego fue fijado en 90.000 pesos, mientras que la garantía de seriedad de oferta asciende a 2.000.000 de pesos para la motoniveladora y 2.000.000 de pesos para el lote principal del camión compactador, con una garantía adicional de 200.000 pesos para el segundo lote.

Modernización de servicios

Desde el municipio señalaron que la incorporación de maquinaria nueva permitirá optimizar tareas de mantenimiento de calles, recolección de residuos y riego urbano, reduciendo costos de mantenimiento y mejorando la eficiencia operativa.

La iniciativa se enmarca en un plan integral que busca renovar gradualmente el parque automotor municipal durante 2026, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante las demandas cotidianas de los vecinos de Teodelina.